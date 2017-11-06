آلاء خليفة

طالب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، د.إبراهيم الحمود، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، أن يختار وزيراً للتربية والتعليم العالي من بين من كان عضواً بهيئة التدريس بجامعة الكويت، وذلك لأن وزير التعليم العالي هو الرئيس الأعلى للجامعة الذي سيكون مسؤولاً على سياسياً أمام سمو الأمير تارة وأمام أعضاء مجلس الأمة تارة أخرى .

وأكد الحمود أن الكفاءات العلمية والفنية والإدارية عامرة في جامعة الكويت وهنالك مجموعة من الأساتذة الذين لديهم بعد نظر وفكر متطور نحو العالمية في التعليم العالي والبحث العلمي ، ومنهم من حقق نجاحات على مستوى قسمه العلمي وكليته والجامعة بل وعلى مستوى الجامعات الإقليمية والعالمية .

وأعرب عن أمله أن يعين وزير التربية والتعليم العالي من لديه القدرة الفنية والقوة الإدارية لتطوير التعليم العالي وجامعة الكويت تحديداً إلى الارتقاء لمصاف العالمية .

وقال "إن جمعية أعضاء هيئة التدريس تؤمن باستقلال الجامعة وحصانتها، لذلك فإننا نتمنى أن يكون وزير التعليم العالي من المؤمنين بهذه المعطيات حتى تنطلق الجامعة في بناء الإنسان الكويتي وفقاً لمقتضيات العصر الحديث والمستقبل المليء بالتحديات المختلفة" .

ولفت إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس تضع إمكانياتها، كما أنها تؤكد بأن جميع أعضاء هيئة التدريس فيها يضعون أنفسهم في خدمة دولتنا الحبيبة ولا يتوانون في تقديم المشورة والرأي للقيادة السياسية وعلى رأسها سمو الأمير وسمو ولي العهد .

وختم مشددا على أن التعليم العالي في الكويت يحتاج إلى تطوير وتطور للارتقاء به وبمخرجاته وذلك من خلال الاهتمام بالتنمية البشرية وبالبحث العلمي الذي يعتمد عليه في تصنيف مؤسسات التعليم العالي .