حنان عبد المعبود

اكد وكيل وزارة الصحة د.محمد الخشتي أن الوزارة قامت بتشكيل اللجنة الوطنية متعددة القطاعات والخبرات للمدن الصحية، حيث وضعت الخطط التنفيذية لتطبيق المبادرة وتكاتف الجهود للتسابق في تطبيق معايير المدن الصحية، موضحا أن مبادرة المدن الصحية لقيت دعم رفيع المستوى من قيادات وزارات الشؤون الاجتماعية والتخطيط والكهرباء والماء والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية، ومختاري المناطق.

وقال الخشتي في افتتاح مؤتمر الكويت للمدن الصحية، الذي أقيم في فندق كراون بلازا، إن عدد المناطق التي تم تسجيلها في الكويت ضمن مبادرة المدن الصحية وصل إلى 9 مناطق، لافتا إلى أن جميعها عبر عن الالتزام بالعمل على تطبيق معايير المدن الصحية، والتأهيل اللازم لاستكمال متطلباتها، وهو ما يعبر عن الرؤية الواعية والعزيمة والإرادة الصادقة، للعمل على تنفيذ ما تتضمنه المبادرة من زخم ومعايير ومنهجية علمية.