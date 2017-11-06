تجري الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، في تمام العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء، تشغيلا تجريبيا لصافرات الإنذار بهدف توعية المواطنين والمقيمين بمدلول نغماتها.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إن الهدف الأساسي من التشغيل هو التعرف على قدرات ومدى استجابة المواطنين والمقيمين عند سماع هذه الصافرات ومدى التعرف على مدلولاتها.

وأوضحت أن الهدف من التشغيل التجريبي للصافرات هو التأكد الدائم من صلاحيتها والتعرف على المناطق التي تحتاج إلى تركيب صافرات إنذار.

وذكرت ان الادارة العامة للدفاع المدني تتلقى الردود والاستفسارات بشأن صافرات الانذار على رقم العمليات (1804000).