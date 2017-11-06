الوزان: قطاع الأعمال الكويتي يتطلع الى التعرف على القوانين التجارية والاستثمارية والقطاعات الحيوية في هنغاريا

قال سفير جمهورية هنغاريا لدى دولة الكويت ميهالي باير اليوم ان بلاده تعول على علاقاتها التاريخية مع الكويت لتكون بوابتها الاقتصادية والتجارية لدول الخليج والدول العربية.

واضاف السفير ميهالي في تصريح على هامش زيارة وفد تجاري هنغاري لغرفة تجارة وصناعة الكويت ان التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورا ملموسا في السنوات القليلة الماضية الا انه مازال دون مستوى الطموحات.

وعزا السفير "تباطؤ العلاقات في العقدين الماضيين" الى الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها بلاده مبينا ان "هنغاريا شهدت مرحلة انتقال اقتصادي وتحول من النظام الاشتراكي الى اقتصاد السوق ومعظم الشركات التي كانت في تلك الفترة وقادت العلاقات الثنائية اما خرجت من السوق او خصخصت".

واكد سعي حكومة بلاده والقطاع الخاص فيها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتشجيع السياح الكويتيين للعودة الى بودابست معتبرا ان القطاعات الاقتصادية التي تملك امكانيات للتعاون الثنائية هي قطاع الطاقة البديلة والصناعة والبرمجيات والمياه اضافة الى قطاع البحوث والتطوير وغيرها.

وحول التبادل التجاري بين البلدين قال انه سجل العام الماضي نحو 70 مليون دولار امريكي موزعة مناصفة بين البلدين لافتا إلى ان المؤشرات كلها ايجابية لزيادة هذه الارقام في المستقبل بسبب الزيارات المشتركة بين الجانبين.

ورأى ان قطاع السياحة بين البلدين يتطور بصورة كبيرة لاسيما لجهة الزائرين الكويتيين الى بودابست إذا بلغ عددهم حوالي 6 الاف زائر خلال العام الماضي.

من جانبه اشار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان في تصريح مماثل الى "طيب العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تجمع البلدين الصديقين" لافتا الى الاثر الايجابي المباشر لهذه الزيارة على زيادة حجم التعاون الاقتصادي بين الكويت وهنغاريا.

واضاف الوزان ان العلاقات التجارية بين البلدين ليست على "المستوى المأمول" مما يتطلب بذل المزيد من الجهود على المستويين الحكومي والخاص بهذا الشأن.

واوضح ان قطاع الأعمال الكويتي يتطلع الى التعرف على القوانين التجارية والاستثمارية والامتيازات التي تقدم للمستثمرين الاجانب وكذلك التعرف على القطاعات الحيوية التي تتميز بها هنغاريا.

ودعا الوزان الشركات الكويتية ورجال الاعمال للاستفادة من هذه الزيارات لبناء شراكات مع نظرائهم الهنغاريين خصوصا في قطاع الصناعة والطاقة المتجددة والمياه والبحوث والتطوير.

بدوره اكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة هنغاريا فرنك مكلوسي خلال لقائه مع قطاع الاعمال وممثلي الشركات الكويتية اهمية اقامة الشراكات الاستثمارية بين اصحاب الاعمال من الجانبين وفتح آفاق اقتصادية جديدة.

وقال ان هنغاريا تتمتع بإمكانيات سياحية واعدة وانها تقوم بجهود للانفتاح على اسواق العالم العربي داعيا اصحاب الاعمال الكويتيين لزيارة بلده للاطلاع عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات واهمها المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الادوية والزراعة و حماية البيئة والطاقة المتجددة الامر الذي يسهم بتعزيز التجارة البينية.