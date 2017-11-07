هزيم: نرفع الصلاة لأمير البلاد صاحب القلب الكبير الذي يحتضن الجميع كأبناء له

ندى أبونصر

أكد متروبوليت بغداد والكويت وتوابعها لطائفة الروم الأرثوذكس غطاس هزيم ان البازار الخيري هدفه الأعمال الخيرية ومساعدة العائلات المحتاجة والمساهمة في دفع بعض أعباء الأسر المتعففة من أقساط مدارس او علاج، وهو بازار سنوي تنظمه كنيسة الروم الأرثوذكس أخوية سيدات البشارة وتم افتتاحه بحضور عدد من السفراء وعقيلاتهم وبعض من رجال الأعمال من مختلف الجنسيات ووسط حضور متميز من أبناء الرعية في مقر الكنيسة في منطقة سلوى.

وأضاف المتروبوليت هزيم: ان المعرض الخيري يضم منتجات وأشغالا يدوية من صناعة سيدات البشارة وضم أركانا ومشاركات من السيدات بتقديم أطباق غذائية، وحلويات ومشغولات حرفية بالخشب والخام والمفروشات والمواد الغذائية وغيرها.

وشدد خلال كلمته على اننا نقوم ببعض الأنشطة والفعاليات التي دائما نهدف من خلالها إلى مساندة أبنائنا، وقال نرفع الصلاة بدءا بسمو الأمير صاحب القلب الكبير الذي يحتضن الجميع كأبناء له ولا يميز بين مقيم وكويتي فكل الشكر والتقدير له، فالجميع في هذا المجتمع سواسية بالنسبة لسموه، حفظه الله ورعاه، وهذا ما يشعرنا دائما بالراحة والطمأنينة ومحبة هذا الشعب الكويتي الطيب.