عادل الشنان

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ابراهيم الناشي بدء تفعيل البرنامج التوعوي للمواطنين والذي يحاضر به مجموعة من المهندسين الأكفاء المختصين في كل الامور المتعلقة بإنجاز القسائم حتى نهاية الاسبوع الجاري، فضلا عن تضمن البرنامج معلومات انشائية ومعمارية وكهربائية، بالاضافة الى معدات التكييف، خاصة ان المؤسسة تبدأ بتوزيع كتب أذونات البناء لأصحاب قسائم مدينة غرب عبدالله المبارك السكنية.

وأكد الناشي، خلال اليوم الاول من برنامج التوعية الذي نظمته المؤسسة العامة للرعاية السكنية في قاعة معرفي، على تفوق الكويت خليجيا من حيث الرعاية السكنية خلال السنوات الاربع الاخيرة خاصة 2014 و2015 وتحقيق معدلات كبيرة في توزيع وتسليم الوحدات السكنية امتدت الى معدل 12 الف وحدة سكنية ما بين قسيمة وبيت وشقة لغاية السنة المالية الحالية، مشيرا إلى حرص المؤسسة على تقليص فترة الانتظار الى حد كبير.

وقال الناشي ان المنطقة التي ستتبع منطقة جنوب المطلاع في التوزيعات السكنية ستكون ضمن مشروعين ضخمين بحجم مدينة جنوب المطلاع بعدد وحدات سكنية يبلغ 28 ألفا و288 قسيمة في جنوب صباح الاحمد وجنوب سعد العبدالله، ونحن في طور التصميم والتخطيط وبانتظار المخرجات التي يقدمها استشاريو المدينتين في نوع الوحدات السكنية والعدد النهائي لها وفق المخطط الهيكلي والبرنامج الزمني لهما.