الصبيحي: «الشباب» تدعم المبادرات التطوعية لأنها ركيزة أساسية في بناء المجتمع

الأيوب: «أوريدو» تفخر دائماً بدعم الشباب والعمل الإنساني

الرويح: «بيتك» يدعم المبادرات الشبابية كونها ثروة حقيقية للوطن عاطف رمضان

تنطلق أعمال ملتقى مبادرات الشباب التطوعية والإنسانية بنسخته الثانية «وهو إحدى مبادرات الملتقى الاعلامي العربي» في 11 نوفمبر الجاري بفندق جي دبليو ماريوت الكويت.

وفي مؤتمر صحافي عقدته الهيئة التنفيذية للملتقى أمس للإعلان عن تفاصيل أعمال الملتقى، بحضور مديرة إدارة العمل التطوعي بوزارة «الشباب» العنود الصبيحي، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي بشركة الاتصالات المتنقلة أوريدو مجبل الأيوب، والمدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) يوسف الرويح.

وأكد الأمين العام للملتقى ماضي الخميس ضرورة دعم الفرق التطوعية لما حققته من نجاحات خلال الفترة الماضية، داعيا الدول العربية لأن تتبنى وتدعم المبادرات والمشاريع الشبابية، في خطوة تعزز من الدور الإيجابي للشباب في المجتمع، وتطوير مهاراتهم، وتبني أفكارهم المختلفة، لتحويلها إلى واقع ملموس يشعر به المجتمع.

من جانبها، قالت مديرة إدارة العمل التطوعي بوزارة الدولة لشؤون الشباب العنود الصبيحي إن الوزارة تدعم المبادرات التطوعية، مشيرة إلى أن العمل التطوعي أصبح ركيزة أساسية في بناء المجتمع ونشر التماسك.

وأضافت أن نجاح وتقدم المجتمع يقاس بعدد الفرق التطوعية التي تخدم فيها.

وفي الإطار ذاته، أفاد مدير إدارة الاتصال المؤسسي بشركة الاتصالات المتنقلة أوريدو مجبل الأيوب بأنه من الضروري تسليط الضوء على الشباب الكويتي والعربي وتعزيز دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع، واحتضان المشاريع الشبابية، خاصة التطوعية منها، وذلك استذكارا للدور الإنساني لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وأضاف أن شركة أوريدو تفخر دائما بدعم الشباب الذين يضربون أروع الأمثلة في التطوع والعمل الإنساني.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) يوسف الرويح حرص «بيتك» على دعم المبادرات الشبابية والشباب كونهم الثروة الحقيقية للوطن والأصل الحقيقي في منظومة الاقتصاد والمجالات الحيوية الأخرى.

وأضاف الرويح ان «بيتك» يشارك في الملتقى بشكل فاعل منذ انطلاقته بنسخته الاولى كشريك استراتيجي رئيسي مجتمعي، انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية وتأكيدا لدوره الريادي والسباق في العمل المؤسسي المجتمعي، وضمن إطار حرصه على تعزيز هذا النوع من الشراكات الهادفة.

وأشار الى أن «بيتك» استطاع خلال مسيرته ان يجعل دعم الشباب في المجالات المختلفة على رأس أولوياته، وذلك عبر دعم العديد من المبادرات الشبابية الهادفة التي تم إطلاقها في سبيل تمكين الشباب إيمانا بقدراتهم وتأكيدا على أهمية العمل التطوعي والانساني لما له من اثر كبير في صقل المهارات الشبابية وغرس قيم العمل الجماعي.

وقال ان «بيتك» يعتبر من أول البنوك التي أنشأت فريقا تطوعيا من الموظفين يعمل على مدار العام في أنشطة وبرامج تطوعية مختلفة، حيث نفذ أكثر من 100 مبادرة خلال العام الماضي.

ولفت الى أن «بيتك» أول البنوك التي وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة «الشباب»، وهو البنك الأول الذي أطلق برنامج «أنتم فخرنا» وهو مظلة لتكريم أصحاب الإنجازات الشبابية.