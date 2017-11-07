عبدالله الراكان

أكد السفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب ان العلاقات الكويتية ـ الفلسطينية عمرها 100 عام، مشيرا الى أن الكويت لم تغب يوما عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية او العربية.

وأضاف طهبوب خلال افتتاحه معرض التراث الفلسطيني السابع والأربعين الذي أقيم في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الخالدية صباح امس أن الاسبوع الثقافي الفلسطيني بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ولجنة كويتيين من اجل القدس، موضحا ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يبدي اهتماما بكل ما يتعلق بالتراث والثقافة الفلسطينية، لافتا إلى ان المعرض يتضمن مجموعة من الفعاليات ويعرض كل ما له علاقة بالتراث الفلسطيني، بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات الفنية التي تعبر عن معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الاسرائيلي، مضيفا أن معرض التراث الفلسطيني يأتي بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي حول معاناة اطفال فلسطين الذي ينطلق في الأسبوع القادم تحت رعاية صاحب السمو الأمير وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبالتالي يعكس هذا النشاط اهمية أهمية القضية الفلسطينية لدى الشعب الكويتي.

بدوره، قال الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي ان الاسبوع الثقافي الفلسطيني ثمرة تعاون بين المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ولجنة كويتيين من اجل القدس، مشيرا إلى أنه جاء ليؤكد تضامن الكويت حكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني لا سيما في المجال الثقافي وصموده في وجه الهجمة الإسرائيلية التي تحاول ان تلغي الهوية والثقافة الفلسطينية، مؤكدا ان مثل هذه الانشطة والفعاليات تعزز دور الكويت خاصة ان هذا الاسبوع فيه الكثير من الانشطة والفعاليات وهو تأكيد على تنفيذ الاتفاقيات الثقافية بين الكويت ممثلة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ودولة فلسطين للتعريف وحماية التراث الفلسطيني الذي يعتبر جزءا من الوطن العربي والدفاع عنه في المحافل الدولية مثل «اليونسكو».