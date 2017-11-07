دارين العلي

ابتكرت وزارة الكهرباء والماء حلا لاثبات حضور وانصراف موظفيها العاملين في المواقع الخارجية عبر تطبيق الكتروني يرسل بيانات الموظف وصورته والمكان الموجود فيه أثناء بدء الدوام أو انتهائه.

وأعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري، على هامش مشاركته في حملة التبرع بالدم التي نظمتها الوزارة امس، أن النظام الجديد للبصمة يسهل على الموظفين في المواقع الخارجية مسألة اثبات حضورهم وانصرافهم.

وقال إن نظام البصمة هو نظام لاثبات الحضور والانصراف، لافتا الى ان طبيعة أعمال الوزارة وخصوصا المرتبطة بأعمال طارئة وخارج مبنى الوزارة لا تتناسب مع هذا النظام، حيث يجد بعض الموظفين الذين يقومون بهذه الاعمال صعوبة في التعامل معه، فليس من المنطق أن يحضر الموظف المكلف الى الوزارة للتوقيع ومن ثم ينطلق الى عمله في المواقع الخارجية، فمثلا اذا ورد بلاغ بكسر احد بايبات المياه قبل ساعة من انتهاء الدوام هل يذهب الموظف للقيام بعمله أم ينتظر ليحين وقت البصمة؟ ولفت الى ان الوزارة وجدت حلا للأمر عبر تطبيق الكتروني يتم العمل على اعتماده بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث سيتم التواصل مع الديوان في هذا الشأن لتبيان اذا ما كان متناسبا مع قوانينه ونحن على ثقة من تفاعل الديوان مع هذا الامر.

ولفت الى ان فكرة التطبيق جاءت من م.مشعل بوحمد في قطاع المراقبة والتحكم وهو موثق من قبل شركة «آبل»، حيث يقوم الموظف بداية بتعريف صورته والرقم التسلسلي وكلمة السر الخاصة به على التطبيق الذي يبين موقعك الحالي بحيث يمكن لمسؤول الموظف المباشر تحديد ما اذا كان في موقع عمله أم لا، وهذا التطبيق دقيق جدا وسهل الاستخدام ويتناسب مع التقنيات الحديثة ويساهم في اداء العمل.

وقال ان نظام البصمة هو قانون واجب الالتزام به ولكن فيه المرونة والتسهيل بما يحقق مصلحة الجميع، لافتا الى ان التطبيق الذي اوجدته الوزارة يهدف الى التسهيل على الموظف فالمهم الانتاجية وليس الحضور والانصراف فقط، كما أنه يوفر على الدولة المال العام في تركيب الاجهزة في بعض المواقع.