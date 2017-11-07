يفتتح وكيل وزارة الكهرباء والماء م. محمد بوشهري صباح غد الأربعاء مؤتمر ومعرض الكويت لتكنولوجيا التدفئة وتبريد الهواء والتهوية إضافة الى التجميد، والذي يقام تحت رعاية وزارة الكهرباء والماء ودعم علمي من معهد الكويت للأبحاث العلمية، في فندق الراديسون بلو، ويستمر لمدة يومين.

وقال رئيس اللجنة المنظمة في بروميديا العالمية جمال عمران، ان هذا الحدث يقام تحت رعاية وزارة الكهرباء والماء وترأس لجنته العلمية د.فتوح الرقم ود.عصام السيد عمر من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وبمشاركة 16 متخصصا من أساتذة الجامعات والباحثين.

وأضاف عمران في بيان صحافي، ان هذا المؤتمر يناقش الجديد في تكنولوجيا التدفئة وتبريد الهواء ويستعرض أهم الموضوعات التي لها علاقة بتحسين الوضع الصحي والراحة داخل الأماكن الشاغلة سواء سكنية او مخصصة للعمل والإنتاج وأماكن التخزين كلا حسب احتياجاته.

وأشاد عمران بجهود م. محمد بوشهري والذي يعمل من خلال برامج هادفة وواضحة لترشيد استهلاك الكهرباء، بعدما تجاوز استهلاك الفرد من الكهرباء في الكويت 15 ألف كيلوواط/ ساعة في السنة، والذي يعد من بين أعلى معدلات الاستهلاك عالميا.

وبين ان أنظمة HAVC تعمل على الحد من انبعاث الغاز الملوث للهواء وتجديد الهواء بالأكسجين وإخراج الغاز وعدد من المميزات الأخرى التي تشعر الإنسان بالراحة وضمان الصحة وزيادة الإنتاج، إضافة الى توفير الطاقة وترشيد استهلاكها، حيث يستهلك تكييف الهواء 70% من إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، الأمر الذي يجعل من حلول التبريد المستدامة أولوية ملحة نظرا لآثارها المهمة على المستخدمين النهائيين وأصحاب المشاريع الساعين إلى توفير النفقات ورفع مستوى الكفاءة.

وقال ان المؤتمر يصاحبه معرض متخصص ترعاه رئيسا هندسة وصيانة التكييف داسكو، واستراتيجيا شركة التقدم التكنولوجي وال جي ويورك ودايكن وهاي كوالتي، إضافة الى مشاركين من الهند وألمانيا، مؤكدا ان المعرض يتيح الفرصة للوزارات والمؤسسات والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة والتوعية تأكيد خفض الاستهلاك والعناية بالبيئة ويجمع بين مقدمي الخدمات، مضيفا أنه سوف يتم عرض أحدث التطورات في مجال تقنيات كفاءة استخدام التدفئة والطاقة ومعدات تكييف الهواء الصديقة للبيئة والتبريد والتهوية.

وذكر عمران ان من بين الموضوعات الهامة في المؤتمر الاستفادة المثلى من الطاقة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى موضوعات ذات صلة بالتدفئة والتهوية ونظم إدارة الطاقة، وأحدث المفاهيم لتحسين نوعية الهواء داخل المباني، مضيفا الى ان الأبنية الحديثة يكون التصميم والتركيب وأنظمة التحكم لهذه الوظائف مدمجة في نظام واحد أو أكثر.