برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، نفذت القوة البرية بالتنسيق مع القوات ووحدات الجيش المختلفة صباح أمس تمرين «أسد 3» والذي امتدت فعاليته من 31 أكتوبر الماضي وحتى أمس، حيث كان في استقبال الخضر لحظة وصوله آمر القوة البرية اللواء الركن خالد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة بالقوة البرية.

وتوجه الخضر والحضور للمقر حيث ألقى آمر التمرين العقيد الركن عبدالله العنزي كلمة رحب من خلالها برئيس الأركان العامة للجيش والحضور، ثم قام بإعطاء إيجاز مفصل عن مجريات الأحداث ومراحل تنفيذ التمرين والتي يتم من خلالها تطبيق مفهوم العقيدة القتالية الكويتية، وكيفية التعامل مع المعاضل المدرجة ضمن السيناريو المعد للتمرين، بعدها تمت مشاهدة بيان عملي للتمرين بالذخيرة الحية والذي تميز بالمستوى العالي في الأداء والدقة في إصابة الأهداف من خلال تمازج الأسلحة المختلفة مع بعضها البعض.

وفي ختام التمرين، نقل رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر للمشاركين تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، معربا لهم عن فخره واعتزازه بما شاهده في تمرين «أسد 3»، مثنيا على الجهود المبذولة للوصول إلى أفضل القدرات القتالية من خلال المواظبة والاستمرارية على التمارين القتالية في الميادين العسكرية للوصول إلى أقصى درجات الجهوزية.

وأكد الخضر ان هذه التمارين الهدف منها صقل مهارات الضباط وضباط الصف والأفراد والوحدات المشاركة وتدريبهم على اتخاذ القرارات لمواجهة التغيرات المفاجئة لتنفيذ أي مهام مشتركة اثناء إدارة العمليات والمهام القتالية، داعيا المشاركين إلى متابعة التمارين المميزة، متضرعا الى المولى عز وجل ان يديم نعمة الأمن والأمان على ابناء هذا الوطن المعطاء في ظل قيادة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

حضر التمرين عدد من أعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.