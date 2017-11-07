اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس بكل من سفير جمهورية فرنسا كريستيان نخلة وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية كارلفريد بيرغنر والقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدة جاكي بيركنز.

وتم خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية لاسيما ما يتعلق منها بوجهة نظر الجانب الأوروبي حيال التطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق النووي بين مجموعة (5+1) من جهة وإيران من جهة أخرى.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

كما اجتمع الجارالله في وقت لاحق مع سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى الكويت د.عبدالعزيز الفايز وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.