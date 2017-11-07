د.طلال العازمي ود.ماجد الديحاني ود.رائد الروغاني ود.فايز الظفيري ود.مشاري الفريح فازوا بجوائز الإنتاج العلمي

د.عمر ياغي (الأردن) ود. محمد أرناؤط (لبنان) ود. شاكر موسى (مصر) ود. صوما بوجودة (لبنان) ود. نبيل مطر (لبنان) ود. مارون عواد (لبنان) فازوا بجائزة الكويت 2017 أعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أسماء الفائزين بجوائزها لعام 2017 وهي (جائزة الكويت) المخصصة للباحثين الكويتيين والعرب في 5 مجالات متنوعة، و(جائزة الإنتاج العلمي) الـمخـصـصة للباحثين الكويتيين في 6 مجالات علمية.

وتستهدف المؤسسة من هذه الجوائز تحقيق رسالتها المتمثلة في تحفيز ودعم القدرات البشرية والاستثمار في تنميتها عبر مبادرات تساهم في بناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا والإبداع وتعزيز البيئة الثقافية الممكنة لذلك، وتشجيع الباحثين وتعزيز العطاء والإنتاج العلمي المتميز محليا وعربيا، ودفع عملية التنمية في الوطن العربي.

وقـال الـمـديـر العام للمؤسسة د. عدنان شهاب الدين إن إعلان الفائزين بالجوائز جاء بعد اعتمادها من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بناء على توصيات أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الجوائز في المؤسسة ولجان التحكيم بشأن الفائزين.

وأضاف أن المؤسسة منحت (جائزة الكويت لعام 2017) في 5 مجالات أولها في مجال العلوم الأساسية (الكيمياء) الذي فاز فيه د.عمر موسى عبد الفتاح ياغي (المملكة الأردنية الهاشمية) أستاذ كرسي جيمس ونيلتجي تريتر إنويد للكيمياء بجامعة كاليفورنيا (بيركلي) في الولايات المتحدة الأميركية، لافتا إلى أن د.ياغي منح الجائزة تقديرا لأبحاثه على تطوير علوم تكوين هياكل كيميائية من الجزئيات كلبنات أساسية وبذلك يعتبر رائدا لفرع جديد في الكيمياء يعرف بالكيمياء الشبكية له تطبيقات عديدة في مجالات مختلفة.

وأوضح أنه في المجال الثاني المخصص للعلوم التطبيقية (العلوم الطبية التطبيقية) فقد فاز فيه مناصفة كل من د. محمد أمين علاء الدين أرناؤط (الجمهورية اللبنانية) الأستاذ في قسم أمراض الكلى بمستشفى ماساتشوستس في بوسطن وأستاذ الطب بكلية الطب في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأميركية لإسهامه في تصنيف الإنتغرين ومستقبلات الإنتغرين وهي بروتينات غشائية مدمجة في الغشاء البلازمي للخلايا الحية وتؤدي دورا محوريا في ارتباط الخلايا مع بعضها.

والفائز الثاني في هذا المجال هو د.شاكر أحمد محمد موسى (جمهورية مصر العربية) أستاذ علم العقاقير ومدير قسم الأدوية والعقاقير في معهد «ألباني» بكلية ألباني للأدوية والعلوم الصحية في الولايات المتحدة اعترافا بدوره الريادي في استخدام جزيئيات «النانو» لتوصيل الأدوية وتركيزها على الأعضاء المريضة مما يوفر طرقا علاجية جديدة للعديد من الأمراض.

أما المجال الثالث المخصص للعلوم الاقتصادية والاجتماعية (التربية) فقد فاز فيه د. صوما بشارة بوجودة (الجمهورية اللبنانية) مدير مركز التعليم والتعلم للعلوم والرياضيات والعميد المشارك في كلية الآداب والعلوم بالجامعة الأميركية في بيروت، والذي تعد أبحاثه أعمالا متميزة في مناهج وأساليب تطوير تعليم العلوم والرياضيات في العالم العربي.

وأضاف د. شهاب الدين أن المجال الرابع المخصص للفنون والآداب (الأدب المقارن والتراجم الأدبية) فاز فيه د.نبيل إبراهيم مطر (الجمهورية اللبنانية) أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة الأميركية والذي توسع في دراسة المخطوطات والمطبوعات باستخدام المنهجية المقارنة الحديثة.

وأفاد بأنه في المجال الخامس المخصص للتراث العلمي العربي والإسلامي (العلوم الأساسية – التطبيقية – الرياضيات) فقد فاز د.مارون بولس خليل عواد (الجمهورية اللبنانية) مدير الأبحاث في المعهد الوطني للأبحاث في باريس بفرنسا، موضحا أن د.عواد تميز بإعادة كتابة تاريخ الفكر العلمي العربي وبخاصة علم المنطق وأبرز مدى التقاطع بين علم الفلسفة الذي كان ولا يزال قوام الفكر العلمي والعلوم الأخرى التي عرفتها الحضارات البشرية بما فيها الحضارة العربية والإسلامية.

يذكر أن (جائزة الكويت) أنشئت عام 1979 تماشيا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتحقيقا لأغراضها في دعم الأبحاث العلمية بمختلف فروعها وتشجيع العلماء والباحثين العرب.

5 مبدعين كويتيين

وعلى صعيد جائزة الإنتاج العلمي للعام 2017 قال د.عدنان شهاب الدين إن خمسة باحثين كويتيين فازوا بها في 5 مجالات أولها العلوم الطبيعية والرياضيات الذي فاز بها د.طلال فهد حمود العازمي، الأستاذ المشارك في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت والذي نشر 23 بحثا في دوريات محكمة وشارك في 7 مؤتمرات عالمية.

وأضاف أنه في مجال العلوم الهندسية فاز د.ماجد محمد فهيد الديحاني الأستاذ في قسم الهندسة الصناعية والنظم الإدارية بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت والذي نشر 25 بحثا علميا في دوريات محكمة وشارك في 7 مؤتمرات عالمية.

وذكر أنه في مجال العلوم الطبية والطبية المساعدة فاز د.رائد عبدالله حسين محمد الروغاني طبيب الأعصاب في المستشفى الأميري بالكويت الذي نشر 72 بحثا علميا في دوريات محكمة وشارك في 68 مؤتمرا عالميا والذي تعد أبحاثه متميزة على المستوى العالمي وذات تأثير واضح على الساحة الطبية.

وقال د.شهاب الدين إنه في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فاز د.فايز منشر عوض الظفيري الأستاذ في قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية في جامعة الكويت والذي نشر 25 بحثا علميا في دوريات محكمة وقدم 9 أبحاث في مؤتمرات علمية.

وأوضح أنه في مجال العلوم الإدارية والاقتصادية فاز د.مشاري محمد سليمان الفريح الأستاذ المشارك في قسم المحاسبة بكلية الدراسات التجارية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والذي نشر 30 بحثا علميا في دوريات محكمة وألف كتابين في مجال المحاسبة المالية.

وأشار إلى أن (جائزة الإنتاج العلمي) حجبت في مجال (العلوم الحيوية).

يذكر أن جائزة (الإنتاج العلمي) أنشئت في عام 1988 تحقيقا لمبادرة سمو الأمير بتكريم الكويتيين الذين يحملون درجة الدكتوراه في مختلف حقول المعرفة مستهدفة تشجيع العلماء والباحثين الشباب من الكويتيين على زيادة متابعتهم لأبحاثهم التي تتوجه إلى خدمة المجتمع.