بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تنظم كلية الصحة العامة بمركز العلوم الطبية في جامعة الكويت ورشة بعنوان «البحث والتطوير في الصحة العامة» بهدف تحديد الأولويات والعوائق والحلول المقترحة في مجال الصحة العامة في الكويت من خلال إجماع المعنيين باستخدام طريقة «دلفي».

وبهذا الصدد، ذكر رئيس الورشة د. جانفيير غاسانا أن المجال مفتوح حتى 8 نوفمبر للمشاركة في استبيان تحديد الأولويات والعوائق والحلول الخمس في الصحة العامة عبر الرابط https://goo.gl/forms/ywo5HxF8OOVairKC3. مضيفا أنه سيتم اختيار الأولويات والعوائق والحلول الثلاثين الأولى وذلك للبدء في المرحلة الثانية من ورشة العمل المزمع عقدها في 12 نوفمبر بقاعة حمد العيسى بمبنى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي من الساعة 8.30 صباحا وحتى 4.30 عصرا والتي ستشهد التصويت بطريقة «دلفي» لتحديد الأولويات والعوائق والحلول الخمسة الأهم والأفضل بشكل جماعي.

وجدد د. غاسانا دعوته لجميع المهتمين بهذا المجال إلى المشاركة والحضور، علما بأن الورشة ستستضيف كلا من د. بالاز آدم من جامعة دبرتسن في هنغاريا ود. توم لوني من جامعة الإمارات العربية المتحدة.