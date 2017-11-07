اختتمت فعاليات الجمعية العامة لمحكمة الاستثمار في دورتها العادية بالدار البيضاء من 2 إلى 5 نوفمبر الجاري تحت رعاية وزارة العدل المغربية حيث ترأس المستشار عصام السداني وكيل محكمة التمييز هذا الاجتماع بصفته رئيس المحكمة في دورتها الحالية حيث تم فيه تشكيل الدوائر وتوزيع القضايا الواردة وطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بذل مزيد من الجهد في سبيل إنجاح هذه المحكمة عن طريق الدعم اللوجستي لهذه المحكمة والعمل على مزيد من الندوات التعريفية، وشكرت المحكمة دور المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا لاستضافتها الجمعية وعلى كرم الضيافة والجهد المبذول.

يذكر أن محكمة الاستثمار العربية أنشئت عام 1981م وهي تابعة لجامعة الدول العربية وتضم 12 قاضيا من المغرب وتونس والجزائر ومصر والسودان وموريتانيا ولبنان والأردن والعراق والسعودية وقطر وعمان وتضم أيضا مفوضي المحكمة من رجال القانون من مختلف الدول الأعضاء يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقد رافق الوفد الكويتي مبارك الكندري من وزارة العدل.