قال محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود إن إطفاء آخر بئر نفطية مشتعلة من جراء الغزو العراقي الغاشم سجل مرحلة جديدة في تاريخ الكويت الحديث بعدما تمكنت الكويت بجهود أبنائها المخلصين وتضحياتهم من السيطرة على أكبر كارثة بيئية شهدها التاريخ.

وأكد الحمود في تصريح صحافي في الذكرى السنوية التي تصادف 6 نوفمبر أن هذه المأساة كشفت عن مدى ما يتحلى به الكويتيون من تصميم وإرادة، حيث تضافرت الجهود الوطنية بدعم ومساندة عالمية لتنجح في السيطرة على حرائق في ملحمة بطولية أثارت إعجاب الجميع.

وأشار الشيخ فيصل الحمود إلى ان ما قام به الفريق الكويتي من المساهمة في الحفاظ على البيئة سيبقى تاريخا مشرفا لهم جميعا، فهذا الإنجاز الوطني يعد فخرا للشعب الكويتي، داعيا المولي عزّ وجل أن يحفظ الكويت وأهلها من كل مكروه وأن يديم نعمة الأمن والأمان.