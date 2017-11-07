بشرى شعبان

وقعت الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الأميركية بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي والسفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان والمحامي آدم الصراف من وزارة التجارة الأميركية وعمر صائب الخبير الأميركي في مجال المناقصات العامة.

وأكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية تهدف الى بناء القدرات للعاملين في مجالات القضاء والحقوقيين والمناقصات العامة والممارسات المهنية في لجنة المناقصات العامة وبعض الجهات الحكومية.

وذكر ان ذلك يتماشى مع الخطط التنموية في الكويت، مشيرا الى ان توقيع مذكرة التفاهم كان نتاج جهود حثيثة وورش عمل بين الجانبين القضائي الكويتي والقضائي الأميركي، مشيرا الى ان بناء القدرات يعد عنصرا اساسيا في برامجنا الانمائية ونسعى الى تعزيز التعاون في هذه الجوانب وكذلك فيما يتعلق بالتحكيم التجاري والسياسات العامة والتشريعات القانونية، لافتا الى ان الكويت قفزت 6 درجات في مؤشر سهولة الاعمال ونسعى الى تحسين التنافسية ونقل المعارف الى الكويتيين في مختلف الجهات الحكومية المعنية، معربا عن امله في ان تكون مذكرة التفاهم خطوة مهمة للمضي قدما في هذا الاتجاه، داعيا في هذا الصدد الشركات الاميركية الكبرى الى المشاركة في معرض الكويت اكسبو 2018 والذي سيقام برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد خلال الفترة من 6 الى 10 فبراير 2018.

ومن جانبه، ألقى السفير الاميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان كلمة اعرب فيها عن سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم، مشيرا الى ان هذا التعاون يعزز العلاقات بين البلدين في مجالات برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على مدى عامين بهدف تحسين التشريعات التجارية في الكويت التي تقدمت 6 مراكز في تصنيف البنك الدولي لتحسين بيئة الاعمال لكنها ما زالت في مراكز اقل في مؤشرات اخرى، متمنيا ان تحقق الكويت التحسن المأمول في الفترات المقبلة.

وأشار الى ان الهدف من مذكرة التفاهم هو السعي الى تعزيز ثقافة الإنصاف وتطوير برنامج تسوية المنازعات وإدخال افضل الممارسات المهنية العالمية والنظم المتطورة للعقود والتعاقدات والمناقصات العامة بهدف تحسين بيئة الأعمال في الكويت لتعم الفائدة على الجانبين، مشيرا الى ان لدى الكويت فرصا واعدة للاستثمار الأجنبي والمشاركة في التطورات التكنولوجية وممارسة الأعمال وتعزيز التشريعات لحماية الملكية الفكرية.