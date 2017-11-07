فرج ناصر

شدد وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع على ضرورة تحصيل مديونيات الوزارة على المقاولين المتأخرين والجهات الحكومية الاخرى ذات العلاقة بتنفيذ مشاريع الوزارة.

واضاف خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع وكلاء وزارة الاشغال بحضور وكيلة وزارة الاشغال م.عواطف الغنيم أن الوزارة قامت بتحصيل جزء من المديونيات فيما لاتزال تقوم بتحصيل الاجزاء المتبقية تباعا، مؤكدا أن هذه الاموال هي حق مشروع للوزارة.

وقال المطوع إن هذه الاموال هي اموال متأخرة على المقاولين الذين اخلوا بالاتفاقيات المبرمة بينهم وبين الوزارة حول تنفيذ المشاريع ومنها مستشفى جابر ومبنى عام وزارة التربية.

واشار إلى ان تحصيل المديونيات من الخطوات الاصلاحية التي كان ينشدها الوزير المطوع لدى تقلده حقيبة وزارة الاشغال خلال الفترة الماضية.

وبحث الوزير كذلك خلال اجتماعه مع الوكلاء الاعمال التي انجزتها الوزارة في الاشهر الماضية من مشاريع للطرق والصيانة وكذلك البنية التحتية للمدن الجديدة المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة.

وكان الوزير المطوع قد استمع لشرح واف من كل وكيل والقطاع الذي يقع تحت مظلته من حيث الانجاز والمدة المحددة للانتهاء من المشروع.