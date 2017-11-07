أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني، تغيير مسار تسع رحلات قادمة إلى مطار الكويت الدولي فجر اليوم الثلاثاء، إلى مطارات الدول المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى 125 مترا.

وقال الإدارة في بيان ، إنه مع تحسن الحالة الجوية عادت أولى الرحلات إلى مطار الكويت الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا.

وأوضحت أن الرحلات آنفة الذكر تم تحويلها إلى مطارات الدمام ودبي والبحرين منذ الساعة الرابعة فجر اليوم إثر انخفاض الرؤية بسبب الضباب الذي يسود البلاد حاليا مضيفة أنه ستتم إعادة جدولة مواعيد الرحلات والعودة.

وأشارت إلى أن مستوى الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط يعتمد على ترخيص الطائرة وترخيص الطيارين.