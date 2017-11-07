الطلاب زاروا أهم المراكز الإعلامية في بريطانيا

أطلقت وزارة الشباب بالتعاون مع شركة ميديا فورس، وهي شركة تعمل في السوق الكويتي ، مبادرة 180 درجة التي تسعى لصقل مهارات الشباب الإعلامية، وتمكينهم من العمل بمستوى المهارات العالمية وذلك عبر نقلهم لزيارة اهم مراكز الإعلام العالمي في العاصمة البريطانية لندن، وهو مقر البي بي سي الرئيسي، ومن ثم نقلهم إلى زيارة المدينة الإعلامية وهي الأعرق في العالم في مانشستر.



ذلك بالإضافة إلى الورش التدريبية والمحاضرات المقامة في لندن ، وقد تبنت المبادرة مبدأ التعايش الذي من خلاله يتم تغيير الطلبة 180 درجة في مجالهم المهني، ومن هنا أتى اسم المبادرة .

واشرف الدكتور بركات الوقيان والدكتور فواز العجمي على تدريب الطلبة ومتابعتهم ، وقد اطلع نحو30 طالبا وطالبة على خبرات الإعلام العالمي، وكان النصيب الأكبر للبي بي سي حيث تمكن بعض الطالبات من تجربة استوديوهاتها عبر تسجيل نشرة جوية وبرنامج صباحي.