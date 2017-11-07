عبد الكريم العبدالله

أشاد نائب رئيس نقابة العاملين بوزارة الصحة، محمد العازمي، بتفهم وزير الصحة د.جمال الحربي، لجميع مطالبات النقابة لصالح الإداريين العاملين في الوزارة.

وذكر العازمي في تصريح صحافي، أن النقابة عرضت على الوزير الحربي جملة من المطالبات تفهمها مشكورا، تتمثل بمنح البدلات والعلاوات للإداريين في وزارة الصحة.

وأشار العازمي إلى أن البدلات والعلاوات التي تمت المطالبة بها من قبل النقابة تمثلت في منح بدلات العدوى والخطر والتلوث والضوضاء للإداريين العاملين بمختلف قطاعات الوزارة، فضلا عن منح بدل "الإشراف" لأمناء المراكز الصحية والمشرفين الإداريين، لافتا إلى أن تلك البدلات والعلاوات ستساهم في تشجيع تلك الفئات على العمل والارتقاء بالمنظومة الصحية.

وأوضح أن الوزير الحربي أخذ مطالبات نقابة العاملين في وزارة الصحة على محمل الجد ، ووعد بحلها، مؤكدا على أن الوزير الحربي أشاد بجهود جميع العاملين من الإداريين في وزارة الصحة، واكد انهم أساس من أساسات العمل في الوزارة، مطالبا بعودة الوزير الحربي إلى التشكيل الحكومي من جديد لما لمسناه من جهد له في الارتقاء بالخدمات الصحية.