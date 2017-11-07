كرّم نائب رئيس الحرس الوطني، الشيخ مشعل الأحمد، العريف جاسم فريج سعد، أحد منتسبي الحرس الوطني، نظرا لما قام به من واجب وطني وإنساني عندما قام بإخماد حريق اندلع في إحدى السيارات ما عرضه للإصابة.

ووجه الشيخ مشعل الأحمد الشكر إلى المُكرّم ، مؤكدا أن ما قام به هو واجب وطني وعمل بطولي يتسق مع القيم والمبادئ التي جُبل عليها المجتمع الكويتي ، مؤكدا أن قيادة الحرس الوطني تحرص على غرس هذه القيم للتفاعل مع جميع الأحداث الأمنية ، لافتا إلى ان ما قام به المنتسب هو من صميم عمل الحرس الوطني في دعم الإدارة العامة للإطفاء بعملها في حفظ الأرواح والممتلكات.