أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، انه سيلعب كرة القدم مع النجم الأسطوري للكرة الأرجنتينية دييغو مارادونا، الذي توجه يوم امس الاثنين إلى كاراكاس.

وقال مادورو في حفل رسمي حضره مارادونا: "سألعب تحت قيادة دييغو ارماندو مارادونا، في الخلف، في الدفاع.. أنا جيد في الدفاع وتسديد ركلات الجزاء" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، وقع مارادونا عقدا في العاصمة الفنزويلية مع القناة التلفزيونية "تيليسور" لإنتاج برنامج خلال كأس العالم 2018 المقررة في روسيا. وسيطلق على البرنامج التلفزيوني "من يد رقم 10" في إشارة إلى الهدف الذي سجله مارادونا بيده في مرمى الإنكليز في مونديال المكسيك 1986 والذي توجت الأرجنتين بلقبه.

وسبق لمارادونا العمل مع قناة "تيليسور" في النسخة الأخيرة لكأس العالم في البرازيل عام 2014.

وفي الوقت الذي تمر فيه فنزويلا منذ ابريل الماضي بأزمة سياسية خطيرة، بعث مارادونا في اغسطس رسالة دعم للرئيس مادورو، مبديا استعداده ليكون "جنديا من أجل فنزويلا حرة" مع الرئيس الفنزويلي.