أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستوزع الدفعة السابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) للسنة المالية 2017-2018 متضمنة 295 قسيمة لأصحاب الطلبات حتى 20 مارس 2013.

ودعت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في منطقة جنوب المطلاع إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وذكرت أن بطاقات الاحتياط ستوزع يوم الاثنين المقبل في حين ستجرى القرعة يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري مبينة أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة سيتم استبعاد اسمه وإدخال الاسم الذي يليه في التخصيص.

ودعت المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في تلك القطعة ولم ترد أسماؤهم ضمن الكشف إلى مراجعتها الاثنين المقبل مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن قائمة الاحتياط.

وأوضحت أن المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو ليس لديهم الرغبة في دخول القرعة على هذه القسائم المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم في الدفعات المقبلة إلى حين مراجعة إدارة التخصيص في المؤسسة.