أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الإسكاني الدفعة السابعة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 ، والتي تشتمل على 295 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2013/3/20 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:

أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/11/9 2017/11/12 -توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الأثنين 2017 / 11 /13-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الأربعاء 2017 / 11 /15-لإجراء عملية القرعة.

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.

وطلبت السكنية من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الأثنين الموافق 2017 / 11 / 13 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .

وبينت المؤسسة بالمواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:

0001 عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الجاسر

0002 فهد مصلح جلوى العنزى

0003 يعقوب يوسف بن يوسف السويلم

0004 عبد الله كاظم عبد على الجدى

0005 فيصل عبدالله محمد الانصارى

0006 يعقوب علي محمد البلوشي

0007 جاسم شاهين بندر الخمسان

0008 رائد سعد محمد الدعاس

0009 عبدالله محمد غنام العجمى

0010 نواف عبدالكريم جاسم الزيد

0011 اسامه عبدالكريم سلطان السلطان

0012 شاكر فراج ماوى المطيري

0013 مساعد عبدالله عبدالسيد عبدالله

0014 ايتام محمد احمد عمر الملا

0015 عبد العزيز عبد الله ناصر الناصر

0016 محمد زكريا علي حسين

0017 يوسف طلال محمد المسلم

0018 يوسف محمد عبد الرحمن العبيدان

0019 بندر محمود عبد الله الغضورى

0020 احمد محمد احمد الشرهان

0021 محمد غنيم شملان الرويعى

0022 احمد عبدالله احمد خالد بدر

0023 جمال خالد جمعه سالمين

0024 عبد الرحمن حمدان مفرج الشمرى

0025 نواف عبد الله ملحم جرى العجمي

0026 خالد عبد الحافظ عبد اللطيف احمد

0027 وليد خالد جاسم الشمروخ

0028 عوض فالح عوض المطيرى

0029 مشعان سعود شامان الشمرى

0030 عصام عبد الله ناصر الناصر

0031 عيسى نويصر عبد الله الرشيدى

0032 مصعب جهاد عبد الله المطوع

0033 سعد قصر عواد العازمى

0034 مناور غدير مربد الشمرى

0035 حمد عواد رمضان العنزى

0036 عبدالله طلال ادخيل العنترى

0037 مسفر فالح مسفر العجمى

0038 عبدالله ابراهيم حسين العجمى

0039 فهد عبد المحسن صالح الضبيب

0040 عبد العزيز جاسم على القبندى

0041 محمد هزاع شاعي المطيري

0042 احمد خليل عبد الكريم الضاهر

0043 فهد صلاح فهد سلطان

0044 خالد فلاح عقشان الهاجري

0045 محمد عادل ابراهيم الفيلكاوي

0046 صالح عيسى عبد القادر الزاير

0047 محمد عبد الرسول فريدون رستم

0048 خالد وليد محمد الشعيل

0049 عبد العزيز نايف سعد البذالى

0050 محمد طايب سعد الرشيدي

0051 بدر عبد الرزاق محمد المنيس

0052 مشارى محمد فلاح الرشيدى

0053 على احمد عبد الرحمن القبندى

0054 عبد اللطيف فهد محمد الياقوت

0055 على عبد الله فلاح العجمى

0056 عبد الهادي جاسم محمد حسين

0057 فهد بيان يعقوب الخلفان

0058 نواف عبد الله مرزوق شيتان

0059 صالح محمد عبد الله الشهاب

0060 عثمان اسماعيل عبد الله البناء

0061 حمد عبدالعزيز سالم الحشاش

0062 فهد توفيق سليمان حمد الاحمد

0063 مشعل فرج فالح الشمرى

0064 صقر فلاح فيصل الفضلى

0065 منصور عبد الله منصور المسعود

0066 فهد ضاوى عوض المطيرى

0067 فهد زهير علي النجار

0068 بدر ناصر شعيب المزيد

0069 جراح جمال مصطفى الزهير

0070 نواف خالد مبارك المشيلح

0071 داود سليمان أحمد راشد

0072 محمد منصور محمد حسين

0073 عبد الرحمن سراح محمد العنزي

0074 صالح عبد الله راجح العتيبى

0075 يحيى محمد على الكندرى

0076 بدر تركى صعب سالم

0077 صالح عبد العزيز على الحداد

0078 احمد خالد عباس قمبر

0079 عامر صالح محمد الشمرى

0080 احمد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم

0081 حسن صالح مبارك البذالى

0082 احمد نزال عبيد شبيب

0083 أحمد خالد عبد الله الفيلكاوي

0084 احمد معتق هوير الظفيرى

0085 احمد سمير احمد علي

0086 مشارى رجا عامر الديحانى

0087 ابراهيم بدر عبدالله البطي

0088 يعقوب يوسف غالي الصليلي

0089 عبد الله سالم ذياب العنزي

0090 جاسم عبد العزيز جاسم القطان

0091 خالد عبد الرزاق محمد التناك

0092 احمد على سالم الاحمد

0093 عبد العزيز ناصر معيبر الظفيري

0094 عبد الله محمد عبد الله الخرافى

0095 يوسف على بهزاد بهزاد

0096 احمد حسين على الخرس

0097 عبد الله سليمان على الوزان

0098 عبد الله حمد محمد المهنا

0099 مبارك صالح مبارك العازمى

0100 علي فاضل طاهر الحرز

0101 ناصر قاسم احمد المجادى

0102 صالح يوسف صالح العنزى

0103 معاذ مشعل مضحى الخالدى

0104 علي حسين حجى تشو كرم حسين

0105 عبدالعزيز محمد نشمي العنزى

0106 حسن يعقوب هاشم جمعه

0107 احمد عبد المحسن حيدر يتيم

0108 سعد عبدالحميد عويد العنزي

0109 عياد مضحى حبيب السليمانى

0110 احمد فارس عايد العنزى

0111 عبدالعزيز سنيد سليمان الماجدى

0112 سعد رجا طعمه الخالدى

0113 سامى فهد بشير النومس

0114 صالح عبد الله محمد الرشيدى

0115 فهد حمد محمد المطيرى

0116 محمد صالح عبد الكريم الحوطي

0117 خالد تركى ليل المطيرى

0118 محمد عبدالله راشد العجمى

0119 بشار ناجى حسن البحرانى

0120 سعود وليد خالد الوهيب

0121 حمد عايد رويان الظفيرى

0122 عبد الله ناصر عبد الله السعيد

0123 محمد محمود غلوم ارتى

0124 احمد نادر ابو القاسم معرفى

0125 محمد عطشان رخيص البرازى

0126 عمار ابراهيم اكبر لارى

0127 فهد عوض مسهوج الصليلى

0128 عبد الله على سلطان الحربى

0129 على حسين محمد جمعه

0130 عبد الله عبد الرضا عبد الله البلوشى

0131 سالم على عبدالله الفارسى

0132 فلاح عبدالرحمن بليه مسفر

0133 مشعل عبد الرحمن يعقوب اليوسف

0134 خالد محمد على بو ربيع

0135 ناصر عبدالعزيز حسن الريس

0136 سلمان عجيل لهمود الشمري

0137 فراس نايف برغش الظفيرى

0138 احمد ابراهيم محمد الكندرى

0139 مشاري محمد سعود مجبل المجيبل

0140 سليمان جعفر ابراهيم المجادى

0141 حمود فلاح طليحان الشمرى

0142 احمد نبراس احمد الرفاعى

0143 وائل خالد ابراهيم الرشيد

0144 سعد عبد الله ابنيان المويزرى

0145 ماهر بدر سماوى الضفيرى

0146 ثامر خالد فخرى الرشيدى

0147 عمر دحام خليف الشمري

0148 فواز سامى يوسف المنيع

0149 فيصل احمد عواد الشمرى

0150 سلطان عجيل لهمود الشمري

0151 عمر جاسم محمد الصميط

0152 حمد عبد الله ابراهيم المياس

0153 محمد عمران ابراهيم عمران

0154 محمد سعود فاضل داود

0155 محمد عادل عبد الله حسين

0156 محميد حجى محميد المحميد

0157 سيد هاشم حامد سيد محمد علوى

0158 عبد الرحمن نايف كريم الظفيرى

0159 محمد هجير سند العجمي

0160 عبدالله عادل علي محمد والدته

0161 جراح حسين محمد السهيل المطيري

0162 عبد الله محمد حسن الحرز

0163 أحمد حسين علي الكنكوني

0164 سعود على سعود الرويعى

0165 محمد حنيان جعيلان الحربى

0166 سلطان نواف لافى الرشيدى

0167 فهد حمد فلاح العنزي

0168 عبد الله حمود عبيد الشمرى

0169 فهد نايف كريم الظفيرى

0170 يوسف سليمان حسين البقصمى

0171 محمد مبارك عبد اللطيف المباركى

0172 صالح عبدالله يوسف الدعيج

0173 لافي سعد لافي سعد المطيري

0174 عبد الحكيم محمد عواد الشمرى

0175 سعود عبد العزيز حسين الخباز

0176 عبد الجبار على عبد الجبار الخشتى

0177 عبد العزيز محمد عيد الشيتان

0178 بداح عبدالله بداح العجمي

0179 عبد الله احمد صفوق السعيدي

0180 عبد الكريم خليل محمد اسماعيل

0181 سعود ضحوى بداى المطيرى

0182 محمد سند سلامه الشمرى

0183 خالد متعب مكيت العجمى

0184 سعود صبحى محى الدين سلمان

0185 سلطان عايد عبد الله الشمرى

0186 على محمد مهدى

0187 على عبدالكريم حسن سلطان

0188 يوسف احمد محمد حسين الفيلكاوي

0189 ابراهيم عبد الله حمدان الرشيدى

0190 خليفه خالد خليفه سليمان الذايدي

0191 ناصر قاسم سلمان النجادى

0192 فاضل حسين محمد صفر

0193 محمد لافى ناصر المطيرى

0194 هانى برغش نداء الديحانى

0195 عبدالعزيز مطلق محمد العتيبى

0196 سيد احمد جهاد الزلزله

0197 عمار وجيه صالح السليمي

0198 حسن محمد حسن محمد

0199 أحمد مصطفى سيد حسين السيد ابراهيم

0200 يوسف عبد الله على العبيدى

0201 عبد العزيز سعد صيوان الشمرى

0202 على ماجد محمد القطان

0203 احمد بشير مطلق الشمرى

0204 عبد الرزاق عبد الله عبد الغفور العوضي

0205 يعقوب عبد الله محمد الأنصاري

0206 تركى فهد عبيد المطيري

0207 سالم عبيد مبروك الديحانى

0208 عمار محمد علي عبدالله

0209 احمد باقر محمد المطوع

0210 احمد عبد الرضا صفر الدمخى

0211 تركى فلاح زيد المطيري

0212 محمد هذال حمود الدباسى

0213 عبدالعزيز غانم عبدالعزيز المسعود

0214 يوسف عبد الله حمزه الكندرى

0215 عبد الله سالم فلاح العازمي

0216 فهد عبدالرحمن يوسف الحاتم

0217 محمد ابراهيم اسماعيل حاجي

0218 عبد الله جمال قاطع الشمرى

0219 حسن على محمود البغلى

0220 ناصر مرزوق عياده السليمانى

0221 علي جعفر درويش العرادى

0222 سالم احمد محمد سالم

0223 علي جمال حبيب اسيري

0224 عذبى غانم صالح العنجرى

0225 فهد مرشد براك المرشاد

0226 احمد طارق عبد الله الصراف

0227 حسن عبد العزيز عبد الوهاب حجى نصير

0228 وليد خالد مرضي العازمي

0229 بدر عابر شيحان السعيدى

0230 خالد عبد الله صعفق الذايدى

0231 فواز محمد حربى السعدى

0232 خلف سلطان خلف الشمرى

0233 بدر فاروق سليمان المسلم

0234 محمد بخيت محمد المراغه

0235 بدر فهد فالح السالم

0236 محمد جواد احمد باش

0237 محمد خالد احمد العتيبى

0238 عبد الله وليد عبد الله المرهون

0239 محمد عبدالكريم حسين الاستاذ

0240 احمد الحميدى حدجان المطيرى

0241 احمد مطلق عبد الله المطيرى

0242 خالد محمد حميد العنزي

0243 عبد العزيز محمد يوسف الخليل

0244 تركى محمد حسن العجمى

0245 عبدالرحمن محمد خضر الشطي

0246 عبدالوهاب جمال جعفر عبدالرحيم

0247 حسن عيسى حسين اشكنانى

0248 مجبل فهد مجبل السهلي

0249 مشعل محسن محمد الظفيرى

0250 لافى مطيران مجبل العاردى

0251 مبارك وقيان متروك مجبل

0252 سالم عبد الله سالم مهدى

0253 احمد حسن عبد الشاه عبد الله

0254 سعد عبدالله سعد الرشيدي

0255 عبد الله على جاسم كرم

0256 عبد الكريم عبد الله عبد الكريم الطريجى

0257 سمير صالح سمير الشلاحى

0258 عبد الكريم سالم سليمان الحديب

0259 مشارى مزيد نومان الزعبوط

0260 حسين جواد على النجدى

0261 عثمان فهد عبد الرحمن الخلف

0262 عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن البريكان

0263 جاسر عبد الحافظ محمد معرفى

0264 حمد سعيد احمد السماك

0265 عبد العزيز اسماعيل عبد الله مندنى

0266 علي صاحب محمد حسين

0267 حسن على منصور الصراف

0268 فهد غصن مجيد حسن علي

0269 احمد عبد العزيز عبد العزيز المطيرى

0270 محمد عايد عبد الله الشمرى

0271 مشهور نهار شديد الشمرى

0272 محمد ماجد محمد العصفور الشمري

0273 مشعل مفلح نويمى الرشيدى

0274 عثمان ذياب غانم الشمرى

0275 عبدالوهاب بدر فاضل المطرود

0276 عبدالله احمد جاسم عرب

0277 وليد فريج خلف العنزى

0278 محمد عايد مجبل العنزى

0279 حمود حاكم علي المهيني الشمري

0280 محمد فيصل حسن الكندرى

0281 فيصل صالح عوده البناقي

0282 محمد فهد عبدالليطف الامير

0283 يوسف خالد مجزع الشمري

0284 يوسف مشعل يوسف الجريدان

0285 محمد فوزى يوسف القلاف

0286 معاذ صباح عبد الكريم سطام العنزي

0287 عبد الرحمن مشارى عبد الرحمن المنصور

0288 حمد سالم حمد عبدالله

0289 مشارى بادى صالح الرشيدى

0290 سليمان خالد سليمان العيسى

0291 محمد صادق احمد القطان

0292 عبدالله خليل ابراهيم اسماعيل

0293 عبد الله سعد راضى المطيرى

0294 احمد مشعان حمود مشعان الهاجري

0295 عبد الوهاب شيبه ابراهيم بن شيبه