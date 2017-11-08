أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الإسكاني الدفعة السابعة من قطاع N2 توزيعات السنة المالية 2018/2017 ، والتي تشتمل على 295 قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ : 2013/3/20 وذلك وفقاً للمواعيد التالية:
أولاً يومي الخميس و الأحد 2017/11/9 2017/11/12 -توزيع بطاقات القرعة، ثانياً يوم الأثنين 2017 / 11 /13-توزيع بطاقات الاحتياط، ثالثاً يوم الأربعاء 2017 / 11 /15-لإجراء عملية القرعة.
وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرج أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية بمنطقة ( جنوب السرة ) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لاستلام بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم الاستلام سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.
ولفتت إلى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
وطلبت السكنية من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) في المسرح في تمام الساعة التاسعة (9) صباح يوم الأثنين الموافق 2017 / 11 / 13 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط ، التقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه .
وبينت المؤسسة بالمواطنين الواردة أسمائهم وتعذر عليهم الحضور او عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن يدرج اسمه بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.
وهذه الأسماء كما أوردتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
0001 عبدالله عبدالرحمن عبدالعزيز الجاسر
0002 فهد مصلح جلوى العنزى
0003 يعقوب يوسف بن يوسف السويلم
0004 عبد الله كاظم عبد على الجدى
0005 فيصل عبدالله محمد الانصارى
0006 يعقوب علي محمد البلوشي
0007 جاسم شاهين بندر الخمسان
0008 رائد سعد محمد الدعاس
0009 عبدالله محمد غنام العجمى
0010 نواف عبدالكريم جاسم الزيد
0011 اسامه عبدالكريم سلطان السلطان
0012 شاكر فراج ماوى المطيري
0013 مساعد عبدالله عبدالسيد عبدالله
0014 ايتام محمد احمد عمر الملا
0015 عبد العزيز عبد الله ناصر الناصر
0016 محمد زكريا علي حسين
0017 يوسف طلال محمد المسلم
0018 يوسف محمد عبد الرحمن العبيدان
0019 بندر محمود عبد الله الغضورى
0020 احمد محمد احمد الشرهان
0021 محمد غنيم شملان الرويعى
0022 احمد عبدالله احمد خالد بدر
0023 جمال خالد جمعه سالمين
0024 عبد الرحمن حمدان مفرج الشمرى
0025 نواف عبد الله ملحم جرى العجمي
0026 خالد عبد الحافظ عبد اللطيف احمد
0027 وليد خالد جاسم الشمروخ
0028 عوض فالح عوض المطيرى
0029 مشعان سعود شامان الشمرى
0030 عصام عبد الله ناصر الناصر
0031 عيسى نويصر عبد الله الرشيدى
0032 مصعب جهاد عبد الله المطوع
0033 سعد قصر عواد العازمى
0034 مناور غدير مربد الشمرى
0035 حمد عواد رمضان العنزى
0036 عبدالله طلال ادخيل العنترى
0037 مسفر فالح مسفر العجمى
0038 عبدالله ابراهيم حسين العجمى
0039 فهد عبد المحسن صالح الضبيب
0040 عبد العزيز جاسم على القبندى
0041 محمد هزاع شاعي المطيري
0042 احمد خليل عبد الكريم الضاهر
0043 فهد صلاح فهد سلطان
0044 خالد فلاح عقشان الهاجري
0045 محمد عادل ابراهيم الفيلكاوي
0046 صالح عيسى عبد القادر الزاير
0047 محمد عبد الرسول فريدون رستم
0048 خالد وليد محمد الشعيل
0049 عبد العزيز نايف سعد البذالى
0050 محمد طايب سعد الرشيدي
0051 بدر عبد الرزاق محمد المنيس
0052 مشارى محمد فلاح الرشيدى
0053 على احمد عبد الرحمن القبندى
0054 عبد اللطيف فهد محمد الياقوت
0055 على عبد الله فلاح العجمى
0056 عبد الهادي جاسم محمد حسين
0057 فهد بيان يعقوب الخلفان
0058 نواف عبد الله مرزوق شيتان
0059 صالح محمد عبد الله الشهاب
0060 عثمان اسماعيل عبد الله البناء
0061 حمد عبدالعزيز سالم الحشاش
0062 فهد توفيق سليمان حمد الاحمد
0063 مشعل فرج فالح الشمرى
0064 صقر فلاح فيصل الفضلى
0065 منصور عبد الله منصور المسعود
0066 فهد ضاوى عوض المطيرى
0067 فهد زهير علي النجار
0068 بدر ناصر شعيب المزيد
0069 جراح جمال مصطفى الزهير
0070 نواف خالد مبارك المشيلح
0071 داود سليمان أحمد راشد
0072 محمد منصور محمد حسين
0073 عبد الرحمن سراح محمد العنزي
0074 صالح عبد الله راجح العتيبى
0075 يحيى محمد على الكندرى
0076 بدر تركى صعب سالم
0077 صالح عبد العزيز على الحداد
0078 احمد خالد عباس قمبر
0079 عامر صالح محمد الشمرى
0080 احمد عبدالرحيم احمد عبدالرحيم
0081 حسن صالح مبارك البذالى
0082 احمد نزال عبيد شبيب
0083 أحمد خالد عبد الله الفيلكاوي
0084 احمد معتق هوير الظفيرى
0085 احمد سمير احمد علي
0086 مشارى رجا عامر الديحانى
0087 ابراهيم بدر عبدالله البطي
0088 يعقوب يوسف غالي الصليلي
0089 عبد الله سالم ذياب العنزي
0090 جاسم عبد العزيز جاسم القطان
0091 خالد عبد الرزاق محمد التناك
0092 احمد على سالم الاحمد
0093 عبد العزيز ناصر معيبر الظفيري
0094 عبد الله محمد عبد الله الخرافى
0095 يوسف على بهزاد بهزاد
0096 احمد حسين على الخرس
0097 عبد الله سليمان على الوزان
0098 عبد الله حمد محمد المهنا
0099 مبارك صالح مبارك العازمى
0100 علي فاضل طاهر الحرز
0101 ناصر قاسم احمد المجادى
0102 صالح يوسف صالح العنزى
0103 معاذ مشعل مضحى الخالدى
0104 علي حسين حجى تشو كرم حسين
0105 عبدالعزيز محمد نشمي العنزى
0106 حسن يعقوب هاشم جمعه
0107 احمد عبد المحسن حيدر يتيم
0108 سعد عبدالحميد عويد العنزي
0109 عياد مضحى حبيب السليمانى
0110 احمد فارس عايد العنزى
0111 عبدالعزيز سنيد سليمان الماجدى
0112 سعد رجا طعمه الخالدى
0113 سامى فهد بشير النومس
0114 صالح عبد الله محمد الرشيدى
0115 فهد حمد محمد المطيرى
0116 محمد صالح عبد الكريم الحوطي
0117 خالد تركى ليل المطيرى
0118 محمد عبدالله راشد العجمى
0119 بشار ناجى حسن البحرانى
0120 سعود وليد خالد الوهيب
0121 حمد عايد رويان الظفيرى
0122 عبد الله ناصر عبد الله السعيد
0123 محمد محمود غلوم ارتى
0124 احمد نادر ابو القاسم معرفى
0125 محمد عطشان رخيص البرازى
0126 عمار ابراهيم اكبر لارى
0127 فهد عوض مسهوج الصليلى
0128 عبد الله على سلطان الحربى
0129 على حسين محمد جمعه
0130 عبد الله عبد الرضا عبد الله البلوشى
0131 سالم على عبدالله الفارسى
0132 فلاح عبدالرحمن بليه مسفر
0133 مشعل عبد الرحمن يعقوب اليوسف
0134 خالد محمد على بو ربيع
0135 ناصر عبدالعزيز حسن الريس
0136 سلمان عجيل لهمود الشمري
0137 فراس نايف برغش الظفيرى
0138 احمد ابراهيم محمد الكندرى
0139 مشاري محمد سعود مجبل المجيبل
0140 سليمان جعفر ابراهيم المجادى
0141 حمود فلاح طليحان الشمرى
0142 احمد نبراس احمد الرفاعى
0143 وائل خالد ابراهيم الرشيد
0144 سعد عبد الله ابنيان المويزرى
0145 ماهر بدر سماوى الضفيرى
0146 ثامر خالد فخرى الرشيدى
0147 عمر دحام خليف الشمري
0148 فواز سامى يوسف المنيع
0149 فيصل احمد عواد الشمرى
0150 سلطان عجيل لهمود الشمري
0151 عمر جاسم محمد الصميط
0152 حمد عبد الله ابراهيم المياس
0153 محمد عمران ابراهيم عمران
0154 محمد سعود فاضل داود
0155 محمد عادل عبد الله حسين
0156 محميد حجى محميد المحميد
0157 سيد هاشم حامد سيد محمد علوى
0158 عبد الرحمن نايف كريم الظفيرى
0159 محمد هجير سند العجمي
0160 عبدالله عادل علي محمد والدته
0161 جراح حسين محمد السهيل المطيري
0162 عبد الله محمد حسن الحرز
0163 أحمد حسين علي الكنكوني
0164 سعود على سعود الرويعى
0165 محمد حنيان جعيلان الحربى
0166 سلطان نواف لافى الرشيدى
0167 فهد حمد فلاح العنزي
0168 عبد الله حمود عبيد الشمرى
0169 فهد نايف كريم الظفيرى
0170 يوسف سليمان حسين البقصمى
0171 محمد مبارك عبد اللطيف المباركى
0172 صالح عبدالله يوسف الدعيج
0173 لافي سعد لافي سعد المطيري
0174 عبد الحكيم محمد عواد الشمرى
0175 سعود عبد العزيز حسين الخباز
0176 عبد الجبار على عبد الجبار الخشتى
0177 عبد العزيز محمد عيد الشيتان
0178 بداح عبدالله بداح العجمي
0179 عبد الله احمد صفوق السعيدي
0180 عبد الكريم خليل محمد اسماعيل
0181 سعود ضحوى بداى المطيرى
0182 محمد سند سلامه الشمرى
0183 خالد متعب مكيت العجمى
0184 سعود صبحى محى الدين سلمان
0185 سلطان عايد عبد الله الشمرى
0186 على محمد مهدى
0187 على عبدالكريم حسن سلطان
0188 يوسف احمد محمد حسين الفيلكاوي
0189 ابراهيم عبد الله حمدان الرشيدى
0190 خليفه خالد خليفه سليمان الذايدي
0191 ناصر قاسم سلمان النجادى
0192 فاضل حسين محمد صفر
0193 محمد لافى ناصر المطيرى
0194 هانى برغش نداء الديحانى
0195 عبدالعزيز مطلق محمد العتيبى
0196 سيد احمد جهاد الزلزله
0197 عمار وجيه صالح السليمي
0198 حسن محمد حسن محمد
0199 أحمد مصطفى سيد حسين السيد ابراهيم
0200 يوسف عبد الله على العبيدى
0201 عبد العزيز سعد صيوان الشمرى
0202 على ماجد محمد القطان
0203 احمد بشير مطلق الشمرى
0204 عبد الرزاق عبد الله عبد الغفور العوضي
0205 يعقوب عبد الله محمد الأنصاري
0206 تركى فهد عبيد المطيري
0207 سالم عبيد مبروك الديحانى
0208 عمار محمد علي عبدالله
0209 احمد باقر محمد المطوع
0210 احمد عبد الرضا صفر الدمخى
0211 تركى فلاح زيد المطيري
0212 محمد هذال حمود الدباسى
0213 عبدالعزيز غانم عبدالعزيز المسعود
0214 يوسف عبد الله حمزه الكندرى
0215 عبد الله سالم فلاح العازمي
0216 فهد عبدالرحمن يوسف الحاتم
0217 محمد ابراهيم اسماعيل حاجي
0218 عبد الله جمال قاطع الشمرى
0219 حسن على محمود البغلى
0220 ناصر مرزوق عياده السليمانى
0221 علي جعفر درويش العرادى
0222 سالم احمد محمد سالم
0223 علي جمال حبيب اسيري
0224 عذبى غانم صالح العنجرى
0225 فهد مرشد براك المرشاد
0226 احمد طارق عبد الله الصراف
0227 حسن عبد العزيز عبد الوهاب حجى نصير
0228 وليد خالد مرضي العازمي
0229 بدر عابر شيحان السعيدى
0230 خالد عبد الله صعفق الذايدى
0231 فواز محمد حربى السعدى
0232 خلف سلطان خلف الشمرى
0233 بدر فاروق سليمان المسلم
0234 محمد بخيت محمد المراغه
0235 بدر فهد فالح السالم
0236 محمد جواد احمد باش
0237 محمد خالد احمد العتيبى
0238 عبد الله وليد عبد الله المرهون
0239 محمد عبدالكريم حسين الاستاذ
0240 احمد الحميدى حدجان المطيرى
0241 احمد مطلق عبد الله المطيرى
0242 خالد محمد حميد العنزي
0243 عبد العزيز محمد يوسف الخليل
0244 تركى محمد حسن العجمى
0245 عبدالرحمن محمد خضر الشطي
0246 عبدالوهاب جمال جعفر عبدالرحيم
0247 حسن عيسى حسين اشكنانى
0248 مجبل فهد مجبل السهلي
0249 مشعل محسن محمد الظفيرى
0250 لافى مطيران مجبل العاردى
0251 مبارك وقيان متروك مجبل
0252 سالم عبد الله سالم مهدى
0253 احمد حسن عبد الشاه عبد الله
0254 سعد عبدالله سعد الرشيدي
0255 عبد الله على جاسم كرم
0256 عبد الكريم عبد الله عبد الكريم الطريجى
0257 سمير صالح سمير الشلاحى
0258 عبد الكريم سالم سليمان الحديب
0259 مشارى مزيد نومان الزعبوط
0260 حسين جواد على النجدى
0261 عثمان فهد عبد الرحمن الخلف
0262 عبدالرحمن عثمان عبدالرحمن البريكان
0263 جاسر عبد الحافظ محمد معرفى
0264 حمد سعيد احمد السماك
0265 عبد العزيز اسماعيل عبد الله مندنى
0266 علي صاحب محمد حسين
0267 حسن على منصور الصراف
0268 فهد غصن مجيد حسن علي
0269 احمد عبد العزيز عبد العزيز المطيرى
0270 محمد عايد عبد الله الشمرى
0271 مشهور نهار شديد الشمرى
0272 محمد ماجد محمد العصفور الشمري
0273 مشعل مفلح نويمى الرشيدى
0274 عثمان ذياب غانم الشمرى
0275 عبدالوهاب بدر فاضل المطرود
0276 عبدالله احمد جاسم عرب
0277 وليد فريج خلف العنزى
0278 محمد عايد مجبل العنزى
0279 حمود حاكم علي المهيني الشمري
0280 محمد فيصل حسن الكندرى
0281 فيصل صالح عوده البناقي
0282 محمد فهد عبدالليطف الامير
0283 يوسف خالد مجزع الشمري
0284 يوسف مشعل يوسف الجريدان
0285 محمد فوزى يوسف القلاف
0286 معاذ صباح عبد الكريم سطام العنزي
0287 عبد الرحمن مشارى عبد الرحمن المنصور
0288 حمد سالم حمد عبدالله
0289 مشارى بادى صالح الرشيدى
0290 سليمان خالد سليمان العيسى
0291 محمد صادق احمد القطان
0292 عبدالله خليل ابراهيم اسماعيل
0293 عبد الله سعد راضى المطيرى
0294 احمد مشعان حمود مشعان الهاجري
0295 عبد الوهاب شيبه ابراهيم بن شيبه