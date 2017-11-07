فرج ناصر

قال الوكيل المساعد للمشاريع الإنشائية، م.غالب شلاش، أن مبنى مستشفى جابر الأحمد جاهز بنسبة 100 % ، وسيتم مخاطبة وزارة الصحة خلال أيام للاتفاق على تسليم المبنى بالكامل.



وأضاف شلاش أن وزارة الصحة استلمت بالفعل مبنى قسم الأسنان وتم تشغيله بالفعل وكذلك مبنى الهيئة التمريضية .

وأشار إلى أن الوزارة أنجزت 90 مشروعا خلال العشر سنوات الأخيره بواقع استلام كل شهر مشروع جديد، لافتا إلى وجود تقصير من ناحية الظهور الإعلامي للتحدث عن تلك الإنجازات .

وأضاف أن الوزارة في الوقت الحالي تشرف على عدد من المشاريع منه مبنى وزارة التربية الذي انتهى بالكامل وسيتم تسليمه خلال أيام فقط وهناك عدد من المشاريع جاري إنجازها.