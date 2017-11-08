حصر التحويل داخل بعض الأنشطة حدّ كثيراً من التلاعب في سوق العمل

صالات الإدارة تكون خالية من المراجعين والمعاملات منجزة الساعة 12 ظهراً

إدارة الفروانية تضم أكثر من 30 ألف ملف

إغلاق 15% من الملفات لعدم مطابقتها لأحكام القانون

بين 18 و21 ألف دينار تحصيل يومي بالإدارة

يمكن للمستثمر أن يكون مديراً عاماً للشركة بشروط

كل مزرعة لها ملف يتبع إدارة عمل خاصة بالمنطقة ونطلب المستندات من الجهات المختصة

إدارة عمل الفروانية ثاني أكبر إدارة عمل في الكويت بعد العاصمة والتي يتجاوز عدد ملفاتها الـ 30 الف ملف من كل الأنشطة الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة وفيها توازن من حيث عدد الأنشطة المختلفة. وفي لقائه مع قراء «الأنباء»، قال مدير عمل الفروانية فهد العجمي ان الإدارة اتخذت أكثر من قرار لتسهيل الإجراءات على المراجعين، منها: ادخال البرامج الآلية عبر البوابات الإلكترونية الداخلية وخدمة «أسهل»، وتوزيع الصلاحيات على رؤساء الأقسام، وتنظيم العمل، وفصل الصالات، وتحديد صالة لأصحاب الأعمال وأخرى للمناديب، وفتح ابواب مدير الإدارة والمراقبين ورؤساء الأقسام امام الجميع للرد على أي استفسار. وأشار إلى انه تم القضاء على طول الدورة المستندية والتي عالجت مشكلة الازدحام، وبفضل الله، على مشارف الساعة 12 ظهرا كأقصى حد يكون قد تم انجاز جميع المعاملات، وتكون جميع الصالات فارغة من المراجعين، مع العلم ان الإدارة تستقبل يوميا ما يزيد على الـ500 معاملة بين خدمة أسهل والبوابة الداخلية، وجميعها تنجز دون أي تأخير. وأكد ان خدمة أسهل قد سهلت الكثير على اصحاب الأعمال دون أي عقبة تذكر وجميع الرسوم تدفع آليا عبر خدمة «الكي نت» سواء كانت عبر البوابة الداخلية أو عبر خدمة أسهل وانتهى عهد الطوابع والرسوم المدفوعة كاش. وأكد ان المستثمر يمكنه أن يكون مديرا عاما في الشركة وفق ضوابط وشروط، أهمها أن يكون رأسمال الشركة بعقد التأسيس أكثر من 100 ألف دينار، ويملك 49% من الشركة، وهذا للتنظيم وليس للتضييق، وأمور أخرى تطرق إليها العجمي خلال رده على استفسارات قراء «الأنباء»، فإلى مزيد من التفاصيل:



بشرى شعبان

هادي العازمي: هل التحويل داخل عدد من القطاعات ترك اثرا على حجم العمل بالإدارة؟ وهل تم التوازن في معالجة الخلل؟

٭ التحويل دائرة كبيرة فيها مجموعة من القرارات والأنظمة، وهذه القرارات ساعدت في وضع حد للتلاعب في تحويل العمالة، والتي يشترط ان يكون وضع الشركة التي يحول منها وعليها سليما وملتزما بجميع احكام قانون العمل لاسيما الالتزام بالرواتب والعمالة والمعلومات المدنية، ويكون الترخيص ساري المفعول لأكثر من سنة وهذه الإجراءات قد وضعت حدا للشركات الوهمية وتم اقفال ما يقارب الـ15% من الملفات.

احمد البراك: هل استطاعت إدارة عمل الفروانية معالجة الملاحظات الكثيرة التي كانت عليها؟

٭ أرى من خلال الفترة القصيرة من دوامي في الإدارة ان العمل المنظم يقلص من الفوضى داخل الإدارة وزمن الفوضى قد انتهى، ومع القرارات الجديدة المنظمة وميكنة الخدمات فجميع الأعمال تتم عبر النظام الآلي الذي قضى على أي تدخل بشري، وانتهى العمل بالدورة المستندية ونقل المعاملات الورقية بين الأقسام وأصبحت كل الاجراءات تنجز عبر الجهاز فهو يقرأ المعلومات ويعطي النتيجة، والقرارات والأنظمة الجديدة ساهمت في القضاء على أي تلاعب أو فوضى، واي معاملة يتم انجازها بشكل طبيعي دون أي عقبة في حال كان وضع الشركة سليما ومستوفيا كافة الشروط.

ضاري الحربي: ما عدد الملفات التي تم ايقافها في الإدارة؟

٭ ما يقارب الـ 15% من الشركات المسجلة في الإدارة تم اقفالها لعدم وجود عمالة على الملف فعليا أو غياب صاحب العمل لأي اسباب وهذه الملفات يتم ايقافها بموجب كتب من إدارة التفتيش نتيجة القيام بأكثر من عملية تفتيش على المنشأة ويجدون انها غير قائمة، كما ان إدارة التفتيش لها دور كبير في ايقاف اعداد الملفات.

وهناك تنسيق دائم مع إدارة التفتيش لاسيما وهي الجهة الرقابية الميدانية لمتابعة اعمال المنشآت، كما اننا نخاطبها في حال كان لدينا شكوك حول أي شركة مثلا من شهادة الرواتب أو عدد العمالة أو عدم قيام المنشأة بشكل فعلي نخاطب إدارة التفتيش ويتم الرد في فترة لا تتعدى الـ 10 ايام وبموجب رد التفتيش نتخذ الإجراء وفق القانون.

فهد الحمد: هل للإدارة حق في التدخل لحسم مسألة العمالة السائبة؟

٭ كإدارة عمل لنا الصلاحية ان نقوم بمخاطبة إدارة التفتيش وإدارة تقدير الاحتياج في حال لاحظنا وجود اعداد اكثر من اللازم أو مهنة محددة كسائق مثلا بشكل كبير أخاطب الإدارات مثلا إدارة تقدير الاحتياج وهي تقوم بالتدقيق بالملف والتأكد من المعلومات واحتياج الأعداد المقدرة تتناسب مع حجم عمل الشركة وصحة البيانات، ولهم الحق في تخفيض العدد ويقيمون بمتابعة العمل ولو الإدارة لاحظت خللا نخاطب الإدارات المختصة.

سعد الفارس: هل صحيح ان هناك قرارا في احلال العمالة الوطنية في بعض المهن 100%؟ وكيف يتم ذلك؟

٭ قرار الـ 100% لبعض المهن في الجمعيات التعاونية فقط ومهنة المدير العام بالتعاونيات لابد ان يكون كويتيا، اما باقي الأنشطة لكل نشاط نسبة، ويشترط في مهنة مدير ان يكون الوافد حاصلا على مؤهل جامعي متوافقا مع العمل.

محمد علي: انا وافد وصاحب عمل وشريك بنسبة 49% بعقد التأسيس، بناء على القانون الكويتي ومسماي الوظيفي منذ سنوات طويلة مدير عام، هل استطيع التجديد كمدير عام رغم عدم وجود شهادة جامعية؟

٭ يشترط في مهنة المدير العام الا يقل رأسمال الشركة في عقد التأسيس عن 100 ألف دينار ونسبة الوافد لا تقل عن 49% بهذه الحال لا يوجد ما يمنع ان يأخذ مسمى المدير العام، والسبب في التشدد على مسمى مدير عام نتيجة ما يترتب عليه من اجراءات في وزارة الداخلية، وهناك اجتماعات بشكل دائم مع وزارة الداخلية بشأن تنظيم هذه المهن.والمدير العام لابد من التأكد انه صاحب عمل ووسائل الإثبات كثيرة، كالذكر في عقد التأسيس والتي يصعب التلاعب فيه أو في المهنة.

هل ساهمت خدمة «اسهل» في الحد من تخفيف اعداد المراجعين؟

٭ بالنسبة لإدارة عمل الفروانية فهي تعتبر ثاني اكبر إدارة عمل تقريبا في الكويت، حيث نستقبل 250 صاحب عمل في اليوم الواحد، بالإضافة إلى عدد 300 مندوب شركة يتم استقبالهم للتحويل أو التجديد أو الغاء إذن عمل أو إصدار إذن عمل اول مرة.

كما ان الإدارة تصدر 60 إذن عمل لأول مرة في اليوم، وبالنسبة للتحويل فقد يصل إلى ما يقارب الـ 200 معاملة تقريبا، وتصاريح العمل ما يقارب 100 تصريح، والتجديد ما يقارب 260 معاملة تجديد، وكما تعلمون فإن هناك معاملة تتم في الإدارة وأخرى عبر خدمة «أسهل»، حيث ينجز عبرها ما يقارب الـ 250 معاملة باليوم، وهذا يؤكد على انجاز العمل، فالخدمات التي تقدم تزيد على 500 معاملة، ويوميا تنجز كافة المعاملات بكل سهولة ويسر.

ما معدل الإنجاز وفق تصنيف القطاعات حسب الفئات الثلاث المحددة بقرار الهيئة؟

٭ هناك ثلاث فئات بالتصريح، اول فئة الأنشطة المستثناة لها قرارات منظمة:الفئة الثانية وهي من صفر إلى 25% يعتبر التصريح بدون رسوم، ومن 25% إلى 50% يبدأ يدفع عن كل عامل 250 دينارا، وهذه الرسوم تقرأ عبر الجهاز وليس هناك أي تحصيل يدوي، والدفع عبر الكي نت لجميع الرسوم في إدارات العمل، والدفع كاش فقط، حيث ان الطوابع قد انتهى التعامل بها، اما الفئة الثالثة، فوفقا لقرار 746 المنظمة للتصريح يحدد 4 كحد اقصى وهذه الفئة تشمل الأنشطة الأخرى المحددة بالقرار.

ما اعداد تصاريح العمل التي تصدر في اليوم تقريبا؟

٭ مجمل الإنجاز في اليوم لإدارة عمل الفروانية عبر خدمة «اسهل» تصل إلى 250 إذن عمل و32 تصريح عمل، و27 إذن عمل اول مرة باليوم عبر خدمة «اسهل» وتحصيل رسوم الإدارة كاملة بين خدمة «اسهل» وعبر النظام الداخلي بالإدارة ما بين 18 و21 ألف دينار.

هل تمت معالجة طوابير الانتظار الطويل في الإدارة؟

٭ الحمد الله، تم التخلص من الانتظارات الطويلة، وانا متأكد ان أي شخص حضر إلى الإدارة بعد الساعة 11 لا يجد أي مراجعة وهذا بسبب التنظيم، فأول ما تسلمت الإدارة جلست مع اصحاب الأعمال والمناديب واستمعت اليهم ونزلت إلى الصالة، وقسمت الصالات: لأصحاب الأعمال صالة، وصالة للمناديب، وعدد الموظفين الموجودين كاف لانجاز العمل، وهناك متابعة للمعاملات بعد نهاية العمل من قبل قسم المستندات والتأكد من صحة المستندات ومطابقة اعتماد بعض المهن.

عوض جابر: بالنسبة لخدمة اسهل لماذا تتأخر الإدارات في الرد؟

٭ الهيئة لديها احصائية يومية بعدد الإنجاز بالنسبة المئوية وبالكمية، ويمكن ان يحدث ذلك في حال اذا حدث خلل بالنظام عند تطوير أي خدمة، ويمكن ان يحدث خلل مؤقت، ولكن في كل الأيام وانا مسؤول عن كلامي يتم انجاز جميع المعاملات ويتم تصفير النظام، كما ان مراقب الاستخدام على تواصل دائم مع النظام وعلى مدار الساعة.

ومع العلم ان ابواب مكاتبنا مفتوحة امام اصحاب الأعمال والمناديب، واي شخص عنده أي استفسار لا نرد احدا، وإدارة الحاسب والمهندسون على تواصل دائم وبكامل الجاهزية لمعالجة أي خلل بالنظام مباشرة، وهناك تعاون من جميع الإدارات، وايضا اؤكد ان هناك سرعة في الرد وانجاز الأعمال.

عبدالله الفهد: لماذا لا يعتمد الجميع خدمة «اسهل»؟

٭ «اسهل» ليست خدمة إلزامية، بل هي خدمة اختيارية، وبالنسبة للشركات الكبيرة تتوجه إلى الإدارة بسبب المهن التي تحتاج إلى اعتماد المسؤول في الإدارة، وقرار ان لكل 25 عاملا مندوبا في الشركة و101 عامل يكون لهم مندوب ثان، فلو استغنت الشركة عن 20 عاملا، فالأمر يحتاج إلى مراجعة الإدارة للاعتماد حتى لا يحصل أي فوضى أو خلل، واحيانا الشركة يكون لديها خلل بالنظام وتتوجه إلى الإدارة للانجاز بعدد لا يخل بنظام العمل ويؤثر على سير المعاملات للآخرين، فلا يوجد عدد محدد للمندوب للإنجاز ولكن عندما يأتي بـ 50 معاملة غير ما يحضر 5 معاملات.

المزارع عبدالله الحيدر: أرسلت المندوب يحضر حصرا للعمالة فرد يقول بعد 15 يوما راجع اذا انجزت وانا محتاج إليها لاستقدام عامل؟

٭ من 3 اسابيع في حال راجعت الإدارة فإن ابواب كل رئيس قسم مفتوحة للمراجعة والمراقبين، واؤكد ان المدير ابوابه مفتوحة للجميع طيلة فترة الدوام لاستقبال أي مراجعة، اسمع أي نقد وأي شكوى واقول لهم جزاكم الله خيرا في نقل أي تقصير في الإدارة لنعدل وننجز المعاملات دون تأخير، وبالنسبة للمندوب يراجع واذا وجد أي خلل يراجع المسؤولين عن الموظف، وكل منا يعمل وابوابنا مفتوحة لمعالجة أي خلل.

والحمد لله، فقد انجزنا عبر تنظيم الأقسام، وبفضل الله ما بعد الساعة 11 لا تجد أي مراجع، باب مكتبي مفتوح لأي نقد ومعالجة أي خلل أو أي ظلم يقع على أي شخص.

وبالنسبة للمزارع كل مزرعة لها ملف يتبع إدارة عمل خاصة بالمنطقة، نحن نطلب المستندات من الجهات المختصة، نحن لا نملك الصلاحية لتحديد الجهة، ونحن نتسلم الإحصاء على مسؤولية الجهة.

احمد المحمد: عامل دخل الكويت قبل اكثر من 15 سنة على عقد حكومي وبعد 3 سنوات قام بالتحويل على شركة بالقطاع الأهلي «عقد اهلي» لعدة سنوات ثم انتقل بعدها للعمل في احدى الوزارات هل يحق له التحويل للقطاع الأهلي؟

٭ تاريخ التحويل قبل القرار الذي منع التحويل من العقود الحكومية يحق له التحويل من الجهة الحكومية إلى شركة، ولكن في بعض الأحيان يكون «بلوك» ويقدم إلى الهيئة وتكتب فيه مذكرة قانونية لرفع المنع بناء على ان العامل دخل البلاد على عقد حكومي ولكن حول على القطاع الأهلي قبل صدور القرار ويتم التحويل، وهذه من القرارات التي تحد من التلاعب، الإدارة المختصة هي التي ترفع الحظر وليست إدارة العمل؟

مصطفى حسين: تم ايقافي عن العمل من قبل الشركة ومنحي فترة لتحويل الاقامة، هل استطيع التحويل التحاق بعائل على زوجتي؟

٭ يجوز التحويل وفق ضوابط محددة وبناء على رأي قانوني يسمح بذلك.

خدمة «أسهل»

٭ إصدار 250 إذن عمل تجديد

٭ إصدار 32 تصريح عمل

٭ 27 إذن عمل اول مرة

البوابة الداخلية

٭ إصدار 60 إذن عمل اول مرة

٭ إصدار 200 معاملة تحويل

٭ إصدار 20 معاملة تصريح باليوم

٭ إصدار 100 معاملة تصريح عمل

٭ إصدار 260 معاملة تجديد

٭ الإدارة تستقبل 250 صاحب عمل، و300 مندوب باليوم

التحويل داخل القطاع وخارجه

المقصود بالتحويل داخل القطاع وخارجه تحويل من يلتحق بعائل إلى شركة، أو من شركة إلى اخرى، ومن رخصة إلى رخصة، حيث يتم تحويل نحو 100 معاملة باليوم، التحويل إلى خارج القطاع قليل فقط بحدود الـ 14 باليوم، اما التحويل من عقد اهلي إلى التحاق بعائل فقليل جدا.

الكادر الوظيفي

بالنسبة لعدد الموظفين الحاليين يقومون بالعمل على اكمل وجه وان شاء الله المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الكادر الوظيفي وتوزيع الصلاحيات مما يساهم كثيرا في تخفيف اعباء العمل عن الموظفين ويساعد في سرعة الإنجاز ونحن نعمل بروح الفريق الواحد.