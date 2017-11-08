عائلة بومبارك عائلة كويتية من الطبقة المتوسطة وتتكون من رب الأسرة، بومبارك وهو في الرابعة والستين من العمر، متقاعد ولديه زوجة تصغره بسبعة عشر عاما، وابنان وثلاث بنات جميعهم متزوجون ولديهم أبناء. يسكن بومبارك وزوجته وابناه وعائلاتهم في منزل واحد حيث تدور حكاياتهم التي لا تنتهي.

بقلم: حنان بدر الرومي

الهدوء يعم الديوانية، العيون شاخصة على المجموعة الجالسة في الأرض، فلقد حمى دوري الدامه، وهم الآن في مرحلة التصفيات.

بوخالد بصوت عال: بومبارك إطحنهم.

فيرد أحد رواد الديوانية بسرعة: الكاس لنا، لا تحاول بوخالد.





بو خالد بسخرية: ما أظن.

يحرك بومبارك قطع الدامه بهدوء وسط دهشة اللاعب الثاني حيث تتساقط القطع بالتتالي.. يرفع بومبارك رأسه ويقول: كش كلكم الكاس لنا.

يتعالى التصفيق.. يصفر بوخالد بصوت عال.

يمد بومبارك رجليه أمامه ويسند ظهره على المسند والابتسامة تعلو شفتيه.

يجلس بوخالد بجانبه ويقول: بومبارك يقولون هالأيام بابكم كله مشرع.

يرفع بومبارك عينيه باستغراب نحو زميله ويرد باستهجان: شنو؟؟

بوخالد: إي يقولون مسوين لكم مشغل في البيت، والحريم تارسين بيتكم.

يزفر بومبارك بقوة ويقول: هذولي حريم العيال متشاركين بمشغل، وصاحب العمارة رفع الإيجار عليهم فحطوه عندنا بالسرداب وتوهقنا فيهم.

بوخالد: ما تاخذ منهم كروه.

بومبارك: ودي بس أم مبارك موراضية تقول هذولي بناتنا ونساعدهم، والله أنا ما أبيهم بس مغصوب.

يعدل بوخالد من جلسته ويقول بلهجة الناصح: وشعليك من المره، أخذ منهم بيزات، يقولون يربحون وايد والخياط مو واقف عندكم.

بومبارك بملل: ما أبي بيزاتهم أبي فكة هالرياييل إللي إبتلشت فيهم في بيتي وصيحة الحريم إللي ما توقف طول اليوم.

٭ ٭ ٭

ينزل بومبارك من سيارته يشاهد الباب الجانبي مفتوح وامرأتين تدخلان لداخل المنزل، يهز رأسه بأسى وهو يتعوذ من إبليس.

يدخل للصالة يشاهد حفيدتيه تلعبان بالعرائس.

بومبارك: وين جدتكم.

الحفيدة الكبرى: بالمشغل.





يزفر بومبارك بغضب، يضع غترته على الكرسي وهو يقول: روحوا نادوها قولوا لها جدي يبيج، تعالي زتات.

تركض الصغيرتان باتجاه الباب، يجلس بومبارك وهو يتمتم بحنق: يامن شرى له من حلاله عله.

٭ ٭ ٭

يعلو صوت بومبارك مناديا زوجته، تخرج أم مبارك مسرعة من السرداب تشاهد بومبارك يقف بالقرب من الدرج المؤدي للسرداب وقد بدا الغيظ واضحا عليه.

أم مبارك بصوت خافت: وط صوتك، فشلتنا جدام الحريم.

بومبارك يعلو صوته بغضب: صارلي أكثر من ساعتين قاعد بالصالة بروحي.

أم مبارك: شسوي، الحريم وحده ورا الثانية.

بومبارك: وانتي شعليج منهم.

أم مبارك بفرح: مادريت.. أنا مديرة المشغل ألحين.

يضرب بومبارك الحائط بغضب: كدينا خير، وعشاي منو بيحطه.

أم مبارك: الحين أقول لروزى.

بومبارك ينظر لها بغضب: شنو بتعشى بروحي.

أم مبارك بتأفف: ناد عيالك علشان ياكلون معاك، أنا مشغولة.

٭ ٭ ٭

الساعة التاسعة صباحا، أم مبارك ترفع المبخر وتبخر نفسها وهي تردد سامرية:

يا هل الشرق مروا بي على القيصرية

عضدوا لي وتلقون الأجر والثوابي

تدخل الخادمة مسرعة وهي تصرخ: ماما.. ماما.

تضع أم مبارك المبخر على الطاولة وقد بدا الاستغراب عليها: عسى ما شر شعلامج خبصتى قلبى.

الخادمة: ماما.. بابا يقول ماكو خياط خلاص.

تمط أم مبارك شفتيها وهي تقول: شهالحجي.

الخادمة: ماما تعالي بره.. كله خياط واقف بره وبابا أكو عمال تعالي.

ترتدي أم مبارك عباءتها وتسرع للباب.

٭ ٭ ٭

يقف الخياطين في الحوش وهم ينظرون بأسى للعامل وهو يسلم بومبارك المفتاح.

بارتباك واضح تقول أم مبارك: شصاير.

بنبرة المنتصر يرد بومبارك: غيرت قفل السرداب.. خلاص.

أم مبارك بجزع: ليش، والمشغل، والحريم.

٭ ٭ ٭

بومبارك: ما عندنا مشغل والحريم خلهم يردون بيوتهم.

أم مبارك: الله يهداك يا بومبارك، وفليسات البنات.

بومبارك: عندهم رياييل يتفاهمون معاهم، بيتي وكيفي ما أبي مشاغل ولا خياطة.

أم مبارك بأسى: حسافه.. يوم وسعت صدري مع هالحريم، وصرت مديرة.. هياك قلبك تقطني على صخر.

يهز بومبارك رأسه بسخرية: كافي إنچ مديرة البيت، ما تشبعون إنتو يالحريم. يصمت قليلا وكأنه يحدث نفسه ثم يقول: بروح الفرضة تبين شي للبيت.

تجـــــول أم مبارك ببصرها في الحوش حيث يقف الخياطين يتناقشون بصخب، تنظر للباب المغلق تتنهد بحزن ثم تقول بصوت عال: عقب ما فلسنا من هالمشغل خلنا نوسع صدرنا، بروح معاك الفرضة أتطمش ونيب أغراض البيت أحسن.