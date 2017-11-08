عاطف رمضان

أشاد رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل بقرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقضي بحظر تصدير مياه الشرب المعبأة (المصنعة) محليا، واصفا القرار بأنه بادرة إيجابية.

وأضاف العتل في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هذا القرار يسهم في ترشيد استهلاك المياه في الكويت، وذلك استجابة لتوصية وزارة الكهرباء والماء، موضحا ان شركات تعبئة المياه تأخذ دعما كبيرا من الدولة وان «التجارة» بررت وقف التصدير لتوجيه الدعم للداخل، ولأن أغلب المياه في الكويت هي من مياه وزارة الكهرباء والماء، وذلك لعدم وجود آبار في الكويت وأن

شركات التعبئة لا توجد لديها محطات تحلية.

وأشار إلى أن المياه سلعة إستراتيجية، في حين أن الكويت من أفقر دول العالم في حصولها على المياه الصالحة للشرب، مضيفا ان الدولة ممثلة بوزارة الكهرباء والماء تبذل جهودا كبيرة وأموالا طائلة لدعمها وهي مقبلة على خطة ترشيدية لتأمين هذا المخزون والسلعة الاستراتيجيتين.

وقال: من غير المعقول ان تقوم الشركات بتصدير المياه بحجة دعم الصناعة المحلية أو دعم القطاع الخاص الذي يستنزف بهذه الحالة مادة استراتيجية.

وعن الحلول اللازمة لذلك اقترح العتل أن تقوم هذه الشركات بإنشاء محطات تحلية وتصدر منتجاتها على ألا تمس مياه وزارة الكهرباء والماء.