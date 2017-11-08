مريم بندق قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الأسماء المنشورة حتى الآن للدخول في التشكيل الحكومي الجديد مجرد تكهنات. وكشفت المصادر ان الحكومة السابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر ستعلن بعد اللقاءات التي بدأت وتشمل عددا من السياسيين والنواب للتطلع الى تقريب المسافات في وجهات النظر حول بعض الأسماء. وعلى صعيد اللوائح التنفيذية للقوانين، أجابت المصادر بأن الوزراء التزموا بإصدار اللوائح بحسب المواعيد القانونية التي نص عليها القانون، مشيرة الى ان بعض اللوائح لا تستلزم العرض على مجلس الوزراء. هذا، ويفتتح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مستشفى جابر الذي يعد باكورة إنجازات الحكومة السابعة لسموه.

وقالت المصادر ان افتتاح المشروع الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط سيتم بفضل الجهود المقدرة لوزير الصحة د.جمال الحربي. وأشارت المصادر الى المشروعات التي نفذتها الحكومة على صعيد الطرق والجسور والمشاريع الإسكانية، مشيرة الى أهمية عدم تجاهل إنجازات الحكومة على مختلف الأصعدة. وعلى صعيد جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، فقد استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيـذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتهـا الـختامية للسنة المالية 2016/2017، والمتضمن توضيح توجهات الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسات التي أعد في ضوئها مشروع ميزانية السنة المالية 2016/2017، كما تضمن التقرير نتائج رقابة الديوان المسبقة وما يخص المخالفات المالية، وكذلك نتائج فحص ومراجعة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة، داعيا مجلس الوزراء كل الجهات المعنية إلى العمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرارها. دعا الجهات الحكومية لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.. ودان بشدة جريمة إطلاق صاروخ فوق شمال مدينة الرياض مجلس الوزراء: نقف مع السعودية وندعم إجراءاتها لحفظ أمنها واستقرارها الحوثيون غير جادين في الاستجابة للجهود الدولية الساعية لإنهاء النزاع باليمن

المجلس أعرب عن الحزن البالغ لسقوط طائرة مروحية سعودية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ صباح الخالد بما يلي:

رحب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة الذي سيقوم بزيارة للبلاد الأسبوع المقبل متمنيا له والوفد المرافق طيب الإقامة في البلاد.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير ديوان المحاسبة السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية (2016-2017) المتضمن توضيح توجهات الأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسات التي أعد في ضوئها مشروع ميزانية السنة المالية (2016-2017)، كما تضمن التقرير نتائج رقابة الديوان المسبقة وما يخص المخالفات المالية وكذلك نتائج فحص ومراجعة العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

ودعا المجلس كل الجهات المعنية للعمل على تلافي الملاحظات التي وردت في التقرير واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع تكرارها.

هذا، وقد دان مجلس الوزراء بشدة جريمة إطلاق صاروخ فوق شمال مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا الذي قامت قوات الدفاع السعودية باعتراضه من دون وقوع إصابات.

وأكد أن هذا الاعتداء الآثم من قبل الحوثيين الذي استهدف أمن واستقرار المملكة الشقيقة يبرهن على عدم جدية تلك الجماعة في الاستجابة للجهود الدولية التي تسعى لإنهاء النزاع في اليمن، كما أكد وقوف الكويت مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتأييدها ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن حزنه البالغ لحادث سقوط طائرة مروحية سعودية مساء يوم الأحد الماضي والذي راح ضحيته نائب أمير منطقة عسير ومرافقوه وقد عبر المجلس عن تعازيه لخادم الحرمين الشريفين ولأسر الضحايا خاصة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانته لحادث الدهس المؤسف الذي وقع بجنوب مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية الصديقة وكذلك حادث إطلاق النار الذي وقع داخل إحدى الكنائس في ولاية تكساس الأميركية والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، مؤكدا بأن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أرواح الأبرياء الآمنين تتنافى مع كل الشرائع والقيم الإنسانية والأديان السماوية، مجددا موقف الكويت الثابت في رفض الإرهاب بكل أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه.