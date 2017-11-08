الغنيم: المستشفى يستوعب 1168 سريراً ويضم خمسة أبراج للمرضى

شلاش: «الأشغال» أنجزت 90 مشروعاً خلال السنوات الـ 10 الأخيرة فرج ناصر

أعلنت وكيلة وزارة الأشغال العامة م.عواطف الغنيم الانتهاء من جميع اعمال مستشفى جابر الاحمد، مبينة انه «سيتم تسليمه الى وزارة الصحة قريبا».

وقالت م.الغنيم في تصريح صحافي خلال جولة بمبنى المستشفى يرافقها الامين العام المساعد لشؤون التخطيط والمتابعة بالامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.بدر الرفاعي ان هذا المبنى يعد صرحا طبيا جديدا يضاف الى المباني الصحية في الكويت.

وأضافت ان المستشفى يستوعب 1168 سريرا ويضم خمسة ابراج للمرضى، كما يتضمن اكبر مركز لاستقبال الطوارئ، فضلا عن احتوائه على مواقف سيارات سطحية وبالسرداب تتسع لأكثر من 5 آلاف سيارة.

وأوضحت ان المستشفى يتســــع لاستقـبـــال 50 سيارة اسعاف في مختلف التخصصات الطبية، مضيفة انه «باكتمال أعمال المشروع تكون الأشغال انهت كل الاعمال الانشائية فيه استعدادا لتسليمه لوزارة الصحة للبدء في تشغيله وتجهيزه بالمعدات الطبية».

وأفادت بأنه تم اخيرا الانتهاء من كل الاعمال في اجنحة الشخصيات المهمة، اذ تم تسلم المشروع من المقاول بالكامل، لافتة الى ان «فترة التشغيل والصيانة لبقية مرافق المستشفى بدأت منذ سنة».

وحول تأخر المشروع ذكرت الغنيم انه تم حسم الامر بخصم مبلغ من المقاول يتناسب مع مدة التأخير وهو حوالي 18 مليون دينار على ان يتم تطبيقه في شهادة الدفع النهائية.

ولفتت الى ان «الاشغال» تعد حاليا تقريرا للجنة تحصيل الديون ستضع فيه المشاريع التي تم الانتهاء منها تماما اضافة الى الحسم في تلك المشاريع (التأخير)، اذ سيتم تطبيق غرامة التأخير في تسليم اعمال المشاريع في وقتها المحدد بالتعاقدات.

وقالت م.الغنيم ان الديون المستحقة لوزارة الاشغال العامة تبلغ حوالي 52 مليون دينار (نحو 171.6 مليون دولار)، مؤكدة انها لن تتوانى في تحصيل اي مديونية الا التي صدر بشأنها حكم قضائي.

من جهته اثنى د.بدر الرفاعي في تصريح مماثل على المشروع ومرافقه المميزة «التي تعد مفخرة قياسا لما نراه في الدول الاخرى لاسيما المتقدمة صحيا».

وتمنى د.الرفاعي ان تعمل وزارة الصحة بكامل طاقتها للاستفادة من المبنى الذي يعتبر جاهزا وعلى أعلى المستويات.

من جهتها، قالت د.موضي الحمود: ان مستشفى جابر يعتبر صرحا مهما ومتميزا من مرافق الكويت، وقالت ان مرافق المشروع تدعو للفخر والاعتزاز وقد انبهرنا بمستوى الغرف والاجنحة والخدمات المختلفة التي لا توجد في كثير من الدول.

ووجهت د.الحمود كلمة الى وزارة الصحة، بحيث لا يتم تعطيل الاستفادة من المشروع وان يستفيد اهل الكويت منه بشكل كبير وسريع، مضيفة ان وزارة الاشغال قدمت جهد كبير ومميز ليكون المشروع بهذا الشكل والجاهزية.

بدوره، قال الوكيل المساعد للمشاريع الانشائية بوزارة الأشغال العامة م.غالب شلاش في تصريح مماثل ان مبنى المستشفى جاهز بنسبة 100% مشيرا الى انه ستتم مخاطبة وزارة الصحة خلال ايام للاتفاق على تسليم المبنى بالكامل.

وأضاف شلاش ان «الصحة» تسلمت مبنى قسم الاسنان وتم تشغيله بالفعل وكذلك مبنى الهيئة التمريضية، موضحا ان هذه الجولة على اقسام المستشفى لتعريف الاعلام بجاهزية المستشفى للعمل فورا.

وأشار الى ان «الاشغال» انجزت 90 مشروعا خلال السنوات الـ 10 الاخيرة، مضيفا ان الوزارة تشرف حاليــا على عدد من المشاريع منهــا مبنى وزارة التربية الذي انتهى بالكامــل وسيتــم تسليمه خـــلال ايـــام ايضــا.

يذكر أن مشروع بناء مستشفى «الشيخ جابر الأحمد» يعد من أكبر المشاريع الصحية في منطقة الشرق الأوسط وأقيم في منطقة جنوب السرة على مساحة تقدر بـ 4.2 ملايين متر مربع.

وتصل طاقة المستشفى السريرية الى 1168 سريرا طبيا و136 غرفة عمليات الى جانب عدد كبير من الغرف الفندقية والعلاجية المجهزة بأحدث ما توصلت اليه علوم التكنولوجيا الطبية بتكلفة بلغـــت 304 مـــلايين دينـــار.