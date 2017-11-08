أعلن بنك الكويت الدولي عن تعيينه أنتوني جون إيراسموس في منصب مدير عام إدارة الموارد البشرية.

وسيتولى إيراسموس من خلال منصبه الجديد قيادة فريق إدارة الموارد البشرية، والسعي إلى تنمية المواهب والارتقاء بخبرات الموظفين الحاليين، إلى جانب استقطاب وتوظيف أفضل الخبرات والكفاءات في القطاع المصرفي.

وقد أشاد الدولي في تصريحه بمهارات وقدرات إيراسموس العملية، إلى جانب خبرته المهنية الواسعة التي تمتد لأكثر من 35 عاما في مجال الموارد البشرية، حيث شغل قبل انضمامه إلى فريق الإدارة التنفيذية في الدولي عددا من المناصب القيادية العليا في كبرى المؤسسات المصرفية في الخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى عمله في مناصب إدارية واستشارية في مجال التطوير التكنولوجي والتشغيلي.

ويحمل إيراسموس شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص علم النفس الإداري بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة بريتوريا بجنوب أفريقيا، إلى جانب العديد من الشهادات العلمية والدورات التدريبية من مؤسسات أكاديمية معتمدة دوليا.

وفي ختام تصريحه، أكد الدولي أن إيراسموس يعتبر أحد القياديين الذين يفتخر بنك الكويت الدولي بانضمامهم إلى فريق عمله لما يتمتع به من خبرة عملية عريقة، مشيرا إلى أن تعيينه قد جاء تطبيقا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى توظيف الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية سعيا لتعزيز مكانة الدولي كمؤسسة مصرفية إسلامية رائدة.