عادل الشنان

انتهت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من فتح أظرف مناقصات انشاء وانجاز وصيانة اعمال الطرق والبنى التحتية لعدد (4999) قسيمة في الضاحيتين (n1-n4) وعدد (4770) قسيمة في الضاحيتين (n2-n3) في مشروع مدينة جنوب المطلاع المستقبلية حيث تمت ترسية المناقصة الخاصة بالضاحيتين (n1-n4) على الشركة التركية (cengiz insaat sanayi ve ticaret a.s turky) بقيمة (49، 335، 057) مليون د. ك لتقديمها اقل الاسعار بعد منافسة مع 7 شركات عالمية من أصل 13 شركة تقدموا للعطاء، في حين تمت ترسية المناقصة الخاصة بالضاحيتين (n2-n3) على الشركة التركية (polat yol yapi sanayi be ticaret a.s turkey) بقيمة (49، 970، 576) مليون د. ك.

وتعتبر المؤسسة انجزت كافة العقود المختصة بالبنى التحتية لجميع ضواحي مدينة جنوب المطلاع السكنية البالغ عددها 12 ضاحية تحوي اكثر من 28 الف وحدة سكنية بنظام القسائم فقط.