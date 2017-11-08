بشرى شعبان

تأكيدا لمن انفردت «الأنباء» بنشره في عددها ليوم السبت الماضي أعلنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد أن الهيئة أصدرت قرارا إداريا رقم 1280 لسنة 2017 بتعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي والذي ينص على انه لا يجوز إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 سنة ولا يتم قبول تغيير او تعديل المؤهلات لمن هم دون حملة الدبلوم من العمالة المستقدمة من الخارج بعد صدور هذا القرار. ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2018/1/1.