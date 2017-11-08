عادل الشنان

افتتح الفنان التشكيلي هاشم كرم معرضه مساء أمس الأول في الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية برعاية رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار إبراهيم طاهر البغلي وحضور عدد من المهتمين بالفن التشكيلي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مبرة البغلي للابن البار إبراهيم طاهر البغلي أهمية دعم الفنانين الموهوبين من أبناء الكويت وإيصال رسائلهم الهادفة من خلال أعمالهم الى العالم اجمع حتى يطلع على الثقافة الكويتية وحضارتنا التي نفتخر بها.

من جهته، قال رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية ورئيس اتحاد التشكيليين العرب ونائب الرابطة الدولية عبد الرسول سلمان إن الفنان هاشم كرم يعزف بفرشاته إيقاعات لونية مستمدة من ألوان الطبيعة الجذابة والزهور ويربطها بالحياة ويركز في اعماله على النمط الانطباعي، مؤكدا انه يتسم بشفافية لونية وبوهج إبداعي وهو فنان مبدع يعرف كيف يعبر بتميز حيث رأى بتصويره للأشجار تنفس هواء الحرية.

بــدوره، قــال الفنـــان التشكيلي هاشم كرم إنني أول فنان كويتي شامل المواهب (الفن التشكيلي - صيانة التلفزيون - صيانة كهرباء السيارات - فني تبريد وتكييف - حاصل على دبلوم تحسين الخط العربي - دورات في الطب البديل - معرفة علم الباراسيكولوجي وعلم NLB) وبدأت حياتي الفنية من الصف الرابع الابتدائي وحامل لعضوية جمعية الفنون التشكيلية وعضوية الرابطة الدولية للفنون (اليونسكو) وقد زرت معظم بلدان العالم مثل لندن - باريس - وإسبانيا - پولندا - مالدوفا - ألمانيا، وتأثرت بفنانين عالميين أمثال بيكاسو - دافينشي - سلفادور دالي - فان غوخ، وايضا على الصعيد المحلي تأثرت بالفنانين عبد الرسول السلمان - أيوب حسين - عبدالعزيز آرتي - النحات عبدالحميد إسماعيل - سالم الخرجي.

ولي أسلوبي الخاص في الرسم حيث ارسم الأزهار والأشجار لأنها توحي إلى الحياة والحركة، وحصلت على جائزة الشيخة فتوح الصباح وجائرة البترول الوطنية وأشكر سفارات الكويت في الخارج على ما قدموه لي من تسهيل الإجراءات لعرض الأعمال التي تهدف الى إيصال رسالة الفن الكويتي إلى كل العالم لأنها لغة حضارة ولغة عالمية.