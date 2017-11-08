قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن منطقة الجزيرة العربية تتعرض حاليا لمنخفض جوي تبلغ قوته 1012-2016 مليبار ويسبب هبوب رياح جنوبية - شرقية (كوس) معتدلة السرعة بين 12 و18كم/ساعة.

وأوضح المرزوق ان هذه الرياح مصحوبة بغيوم عالية تعد السبب الرئيسي في الرطوبة النسبية التي تغلف الطقس وترتفع أحيانا لتتراوح بين 75 و80%، مشيرا الى ازدياد هذه الرطوبة على المناطق الساحلية مع فرصة لوجود ضباب في نهاية الأسبوع.

واضاف بعد دراسة طقس المنطقة خلال الاسبوعين المقبلين، فإن الدلائل تشير الى انعدام فرصة سقوط المطر في هذا الاسبوع مع احتمال جو يكون شبه غائم وكذلك هناك احتمال بسيط لسقوط امطار قد تبلغ نسبته بين 45 و50% في يوم الاثنين 20 الجاري او يوم الثلاثاء 21 الجاري وبكمية مطر تكون قليلة جدا تبلغ 1 ملم مع هبوب رياح جنوبية شرقية (كوس) نشطة بعض الشيء تبلغ سرعتها 16 كلم/ ساعة، وهذا الاحتمال قد يتغير خلال الايام المقبلة.

وزاد المرزوق: السبت المقبل سوف يدخل نوء الغفر الذي يكون مع دخوله غيوب النجم الاحيمر الذي هو من الفترات التي تهب بها العواصف الشديدة المثيرة للغبار وفترة غياب النجم الاحيمر 40 يوما تبدأ من يوم 11 نوفمبر حتى يوم 20 ديسمبر مع بداية نوء القلب وتكون دائما مع فترة الوسم التي تبدأ 15 أكتوبر وتنتهي 6 ديسمبر وتكون ضربة الاحيمر برياح قوية سرعتها بين 60-80 ك/س وهي مشابهة للسرايات ولكن ضربة الاحيمر تكون أقوى من السرايات وكلتاهما تكون ضربة في الاعتدالين فالسرايات تكون في فصل الربيع والاحيمر تكون في فصل الخريف وفلكيا يسمى بنجم قلب العقرب ويسمى باللغة الانجليزية (Antares) ويعتبر من ألمع 20 نجما في السماء ويتميز بلونه الاحمر وهو أكبر من الشمس بحوالي 690 مرة.

وعن وضع البحر، قال المرزوق: البحر سيكون في حالة فساد كما يكون عالي الموج، وذلك خلال نهاية الأسبوع.