بورحمة: يسعدنا دوما المشاركة بتميز في احتفالات المحافظة بالأعياد الوطنية

أكد محافظ الأحمدي اعتزاز الكويت بأبنائها وبناتها المتميزين والمتميزات في مختلف القطاعات والمجالات، مشددا على أهمية منح الفتاة الكويتية الفرصة الكاملة للتميز والإبداع في جميع المجالات، خصوصا انها باتت تشغل مساحات جديدة لم يتم التطرق اليها من قبل مثل الطيران والرياضات وغيرها.

جاء ذلك خلال لقائه مسؤولي اللجنة الكويتية للرياضات الجوية الكابتن محمد بورحمة مسؤول اللجنة الفنية والطيران العام والكابتن هنادي المزيعل مدربة المنتخب النسائي والكابتن فاطمة بن علي مسؤولة العلاقات العامة وعضو اللجنة الكابتن طالب العطار، حيث أشار المحافظ الخالد الى ان هذا اللقاء يأتي في اطار استعدادات محافظة الاحمدي للاحتفال بالأعياد الوطنية 2018 وذلك لبلورة الرؤى والتصورات الخاصة بمشاركة اللجنة في احتفالات المحافظة وخاصة في ظل المشاركة الحصرية الفاعلة للعنصر النسائي لأول مرة في الاحتفالات القادمة.

وحول المشاركة في احتفالات محافظة الاحمدي بالاعياد الوطنية 2018، أكد مسؤول اللجنة الفنية والطيران العام باللجنة الكويتية للرياضات الجوية الكابتن محمد بورحمة الاعتزاز بالمشاركة دوما في احتفالات محافظة الاحمدي نظرا لتميزها، موضحا أن اللجنة منبثقة عن اللجنة الاولمبية وتختص في مجالات الطيران والرياضات الجوية، لافتا الى ان اللجنة عضو في الاتحاد الدولي للطيران والاتحاد العربي والاتحاد الآسيوي، كما انها تشارك في العديد من البطولات العالمية وتستعد خلال الفترة المقبلة للبطولة الآسيوية.