أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير أمس الثلاثاء أهمية تفعيل دور الجمعيات الوطنية في اللجان التنفيذية في الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر لمواكبة اهم القضايا الإنسانية.

وقال الساير في تصريح لـ (كونا) خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي إن ذلك من شأنه تحسين أوضاع النازحين في العالم ومواجهة تحديات العمل الإنساني المتزايدة وبحث سبل لتعزيز دول المتطوعين.

كما قدم الساير التهاني إلى رئيس الصليب الأحمر الإيطالي المنتخب لرئاسة الاتحاد الدولي وإلى كل نواب الرئيس عن المناطق الإقليمية المختلفة.

وأعرب عن تهانيه للهلال الأحمر الليبي والهلال الأحمر الفلسطيني على فوزهم بمقاعد في مجلس إدارة الاتحاد للأربعة أعوام المقبلة، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم كأعضاء في مجلس الإدارة الجديد، مشيرا إلى أهمية تعزيز دور الجمعيات العربية وإبراز عملهم الإنساني في كل أنحاء العالم.

ويرأس وفد الكويت في هذه الاجتماعات د.هلال الساير رئيس مجلس الإدارة ورئيس الوفد مها البرجس والأمين العام د.مساعد العنزي مدير الإدارة القانونية وإدارة الشباب والمتطوعين د.نيفين يسري مديرة إدارة المشاريع والعلاقات الدولية.