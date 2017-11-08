دعا رئيس هيئة التعليم العسكري برئاسة الأركان العامة بوزارة الدفاع الكويتية اللواء أنور المزيدي الى استثمار دور وسائل الإعلام الجديدة في خدمة القوات المسلحة بالدول العربية.

جاء ذلك في تصريح للواء المزيدي لـ «كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت الى أعمال الندوة (22) لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية أمس الاثنين بمقر جامعة الدول العربية والمخصصة لاعتماد دراسة حول «توظيف دور الإعلام الجديد في خدمة القوات المسلحة العربية».

وأوضح ان هذه الدراسة تم إرسالها الى الدول الأعضاء في أبريل الماضي وعقد ممثلو رؤساء هيئات التدريب اجتماعا في مايو الماضي لمناقشة ملاحظات ومقترحات ومرئيات الدول عليها فيما تأتي هذه الاجتماعات للتصديق والاتفاق على دراسة موحدة بعد اعتمادها.

وأكد أهمية دور وسائل الإعلام في تشكيل وتغيير المفاهيم والاستفادة منها في خدمة القوات المسلحة في الدول العربية، لاسيما أمام المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة.

وشدد اللواء المزيدي على أهمية مردود مثل هذه الدراسات في خدمة الجيوش العربية، منوها بتدريس دراسة حول «حرب العصابات او المنظمات الإرهابية مثل ما يسمى بتنظيم داعش» والتي اعتمدتها الدول الأعضاء قبل عامين.

وقال ان الاجتماعات السنوية لرؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية مخصصة لمناقشة دراسة محددة لموضوع واحد، مشيرا الى أن الدراسة التي تم اعتمادها في العام الماضي كانت حول «الحرب السبرانية ودورها في الشؤون العسكرية».

وبشأن رؤية الكويت فيما يتعلق بدراسة توظيف وسائل الإعلام الجديدة في خدمة القوات المسلحة العربية، أكد اللواء المزيدي مشاركة الجهات المعنية بالتعليم العسكري في الكويت مشاركة فاعلة في هذه الدراسة، مضيفا انها وضعت تصوراتها بهذا الخصوص.

ولفت الى دور الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي في هذه الدراسات، حيث يتم عقد اجتماعات مصغرة على مستوى دول المجلس ويتم اعتماد ورقة موحدة تمثل دول المجلس ليتم طرحها في اجتماعات الجامعة العربية لقطاع الشؤون العسكرية.

وأكد اللواء المزيدي في الوقت ذاته حرص الكويت على المشاركة الفاعلة في اجتماعات الجامعة العربية المعنية بقطاع الشؤون العسكرية، وذلك من خلال رؤساء هيئات التدريب لاعتماد الدراسات الموحدة في المجالات الخاصة بالتدريب.

وأشار إلى الاستفادة من هذه الدراسات في المناهج والمراجع وتدريسها والتي يكون لها دور كبير في خدمة القوات المسلحة بالدول الأعضاء.