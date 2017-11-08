بشرى شعبان

أكدت مديرة إدارة رعاية المعاقين د.وضحة العنزي حرص هيئة ذوي الإعاقة على إشراك نزلاء الإدارة بكل المناسبات الوطنية.

جاء ذلك في كلمة لها خلال احتفال الإدارة وبمشاركة شركة النفط والإدارة العامة للإطفاء بذكرى إطفاء آخر بئر بتاريخ 6 نوفمبر1991.

وكان للحفل أثر إيجابي على نفسية الأبناء من ذوي الإعاقة، حيث قدموا نماذج مختلفة في المعرض عبر المشاركة بالورش الحية وتقديم المعلومات الكاملة عن هذه المناسبة.

وكان إلى جانب النزلاء الإدارة العامة للإطفاء الذين قدموا عرضا حيا باستخدام جميع الوسائل المساعدة لإطفاء الحريق ومشاركة شركة النفط بعرض تقديمي وبروشورات عن إطفاء آخر بئر تعرض للانفجار أثناء الاحتلال العراقي الغاشم.

وختمت بتقديم الشكر والامتنان على نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي نشعر به في مجتمعنا الكويتي، ونتمنى أن يعم هذا الأمن على جميع الدول الخليجية والعربية.

شارك بالاحتفال الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون د.فاطمة الملا وعدد من المسؤولين.