شارك مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بمعرض «اكسبو أصحاب الهمم 2017» الذي يسلط الضوء على أهم المنتجات والحلول الخاصة بذوي الإعاقة.

واستعرض مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع مجموعة من المنتجات والأدوات التي تخدم فئة ذوي الإعاقة وكبار السن والتي قام المركز بدوره بدعمها وتحويلها من فكرة إلى واقع عن طريق تسجيلها كبراءة اختراع عالمية، وذلك أمام راعي المعرض رئيس هيئة الطيران المدني والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم.

وقال ممثل قسم العلاقات العامة والاتصال في المركز محمد البقشي في تصريح لـ (كونا) على هامش المعرض ان المشاركة تأتي في إطار الخطة التسويقية الهادفة إلى إيجاد أفضل الفرص الاستثمارية للاختراعات إقليميا وعالميا.

وأشار إلى أن الإبداعات الكويتية كان لها اثر واضح لدى زوار المعرض الذين أبدوا اهتمامهم وإعجابهم بما شارك به المركز من اختراعات تخدم فئة المعاقين وكبار السن بهدف الإسهام في إيجاد حلول للكثير من المعوقات التي قد يعانون منها.

وبين البقشي أن المعرض يعد فرصة سانحة للقاء كبار المستثمرين وكبرى الشركات المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة تحت سقف واحد مما يسهم في خلق حلقة وصل بين الأطراف تعود بالنفع والفائدة على المخترع والمستثمر ومستخدمي تلك الاختراعات من فئة ذوي الإعاقة وكبار السن.

واكد البقشي أن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يقوم بدعم ورعاية المخترعين الكويتيين في جميع المجالات ماديا ومعنويا من مرحلة التسجيل الى مرحله التسويق «ما يعد إنجازا مهما يدل على اهتمام الكويت بأبنائها المبدعين والموهوبين».

وأشاد البقشي بمستوى تنظيم معرض «اكسبو أصحاب الهمم 2017» متوجها بالشكر إلى حكومة دبي التي استضافت هذه الفعالية والى اللجنة المنظمة التي قامت بكل ما يلزم من اجل إنجاح هذا المعرض.