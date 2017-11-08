أكد معهد الكويت للأبحاث العلمية أهمية التعامل برفق مع موارد البيئة من مياه وتربة وحياة فطرية نباتية وحيوانية ومعالم أرضية باعتبارها ثروة حقيقية ورأسمال طبيعي يجب الحفاظ عليه وتنميته واستثماره.

وقالت المدير العام للمعهد د.سميرة عمر لـ «كونا» بمناسبة اليوم العالمي لحظر استخدام البيئة في الحروب الذي يصادف السادس من نوفمبر سنويا انه يجب تكثيف الجهود وإصدار التشريعات التي تؤكد أن الدمار المتعمد للبيئة يعد جريمة ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون.

وأوضحت عمر ان «الكويت تعرضت لأكبر كارثة بيئية عرفها العصر الحديث بسبب حرق أكثر من 700 بئر نفطية وسكب ملايين من البراميل النفطية في مياه الخليج العربي خلال الغزو العراقي الغاشم».

وأضافت ان المجتمع الدولي اتخذ موقفا حاسما للحد من الآثار السلبية للحروب على البيئة بعد الدمار البيئي الذي نتج عن حرب فيتنام إذ بادر العالم في 1977 بإعداد اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية او لأي أغراض عدائية أخرى.

وأشارت الى ان المادة الأولى من الاتفاقية نصت على ان تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار او طويلة البقاء او الشديدة لأغراض عسكرية او لأي أغراض عدائية أخرى.

ونوهت عمر ببعض نماذج تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الانتشار مثل تكتيك الأرض المحروقة أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية (1980-1988) وحادث حقل النوروز الإيراني في فبراير 1983 والحرق المتعمد للمنشآت النفطية الكويتية.

وذكرت ان من النماذج أيضا سكب النفط الخام في مياه الخليج العربي في يناير 1991 بنحو 6 ملايين برميل شكلت بقعة نفطية بمساحة 1950 كيلومتر مربع فضلا عن تدمير بيئة الأهواز بالعراق خلال فترات مختلفة كان آخرها بين مارس وأبريل 2003.

وبينت انه مع التقدم العلمي والتقني أتيحت إمكانات جديدة للتغيير والتحسين من الأوضاع البيئية نتيجة العمليات الحربية، مشددة على ضرورة العمل للمحافظة على البيئة وحماية مكوناتها ومنع استخدامها في الحروب.