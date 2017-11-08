أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتية توقيع اتفاقية تعاون مع بعثة التنقيب الأثري الفرنسية يتم بموجبها إجراء عمليات للمسح والتنقيب الأثري بجزيرة فيلكا.

وتعنى الاتفاقية بإجراء عمليات مسح وتنقيب اثري في موقع القلعة الهلنستيه (تل سعيد) وموقع منطقة القصور في جزيرة فيلكا.

وأوضحت ان الاتفاقية تتضمن 17 بندا من بينها إلزام الفريق الفرنسي بالقوانين الكويتية والمرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1960 المتعلق بقانون الآثار طوال فترة إقامة الفريق.

وأضافت ان من ضمن بنود الاتفاقية استعداد الفريق الفرنسي للقيام بأعمال المسح والتنقيب الأثري بالموقع وترميم وصيانة المواد الأثرية المكتشفة وتدريب وتأهيل أعضاء الفريق الكويتي المشارك.

وأشار إلى ان الاتفاقية تفرض على البعثة الفرنسية تقديم قائمة تفصيلية لجميع المعثورات المنقولة التي يتم اكتشافها بعد نهاية كل حفرية من كل موسم قبل مغادرة الكويت.

وبينت ان الاتفاقية تفرض ضرورة تقديم دراسة نهائية للموقع جاهزة للنشر العلمي باللغة الانجليزية بعد سنتين عن آخر حفرية كحد أقصى من تاريخ مغادرة الأراضي الكويتية، ويضاف إلى ذلك الموافقة على المشاركة التامة للفريق الكويتي الذي يمثل إدارة الآثار والمتاحف في جميع نواحي المسح والتنقيب.

وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.علي اليوحة وعن الجانب الفرنسي مدير بعثة التنقيب الأثري الفرنسية بالكويت د.جولي بونريك من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى، وذلك بمقر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.