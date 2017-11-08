دعت جمعية المهندسين ديوان الخدمة المدنية إلى الاستجابة لطلب وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات الحكومية لتفعيل تطبيق «بصمة متنقل» على هواتف الموظفين وخاصة العاملين في المواقع الخارجية.

عضو مجلس الإدارة م.علي عباس محسني أوضح أن الجمعية تشيد بخطوة وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري وإعلانه أن الوزارة ستخاطب الديوان لاعتماد «البصمة المتنقلة»، لافتا إلى أن هذا الحل التكنولوجي سيساهم في تعزيز إنتاجية الموظفين ويحقق تطبيق القانون وفرض الرقابة التي يشدد عليها ديوان الخدمة المدنية.

وزاد محسني قائلا: لقد سبق للجمعية وتناولت هذا الأمر وضرورة المرونة بتطبيق نظام البصمة مع المعنيين في أكثر من وزارة وناشدنا الديوان لاعتماد الحلول التكنولوجية الممكنة، مضيفا أن دولا كثيرة سبقتنا في استخدام مثل هذا التطبيق وغيره الكثير من الحلول التكنولوجية في مختلف مجالات العمل، وأن هذا المقترح يحسب لوزارة الكهرباء والماء ونأمل تجاوب الديوان معه وخاصة أن المزايا التي يتمتع بها تؤكد أنه لا مجال للتلاعب في هذا التطبيق خاصة أنه سيكون تفاعليا بين الهاتف النقال للموظف ومراكز تقنية المعلومات في الوزارة.

وأشار إلى أنه سبق لجمعية المهندسين أن طالبت الديوان بالمرونة في تطبيق نظام البصمة على المهندسين العاملين في المواقع الخارجية، نظرا لطبيعة العمل وظروفه التي تتطلب تواجدهم على مدار الساعة وليس بمواعيد الدوام الرسمي فقط، معربا عن الأمل في اقتداء الجهات الحكومية الأخرى بوزارة الكهرباء والماء خاصة تلك التي تتمتع بطبيعة العمل الإنتاجي متعلق بالخدمات والتنفيذ والإشراف على مدار الساعة.