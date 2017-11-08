قامت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حملة على الأسواق العشوائية بمنطقة جليب الشيوخ أسفرت عن تحرير 5 مخالفات بائع متجول ورفع خضروات وملابس مستعملة ومواد السكراب، مشيرا في هذا الصدد إلى تواصل الحملات على الأسواق العشوائية للحد من هذه الظاهرة التي تشكل تعدياً صريحاً على أملاك الدولة وتشوه المنظر العام للمحافظة .

كما قامت النوبة " ب" بقسم متابعة الباعة المتجولين بتنفيذ حملة ميدانية بمساندة أمنية على عدد من الأسواق العشوائية بمنطقة الجليب أسفرت عن تحرير 15 مخالفة بائع متجول ورفع ومصادرة 76م3 من المواد السكراب والملابس المستعملة والخضروات.

وأكد الخرينج على أن الهدف من هذه الحملات هو تطهير مختلف المناطق التي تخضع لمسؤولية المحافظة من كافة الظواهر السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.