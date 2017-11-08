دعت وزارة الدولة لشؤون الخدمات، اليوم الأربعاء، مشتركي الخدمات الهاتفية إلى سداد المترتب عليهم من مستحقات مالية تفاديا لنظام القطع الآلي المبرمج الذي سينفذ الشهر الجاري بحق المتخلفين عن السداد.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن القطع الآلي المبرمج سيسبقه إرسال رسالة تحذيرية أولى يوم الأحد المقبل تليها رسالة تحذيرية ثانية ترسل إلى أرقام هواتف أصحاب العلاقة في 19 نوفمبر الجاري.

وأضافت أنها ستقوم عقب بث الرسالة التحذيرية الثانية بإيقاف الخدمة عن الهواتف التي تخلف أصحابها عن السداد في 26 الشهر الجاري.

وأوضحت أن السقف المالي الذي يقوم بناء عليه الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي ضمن قائمة القطع المبرمج هو 50 دينارا كويتيا (نحو 164 دولارا أمريكيا) للهواتف المنزلية و100 دينار (نحو 328 دولارا) للهواتف التجارية.

وذكرت أن قطع الخدمة آليا سيشمل أرقام الهواتف التي تم الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة مسبقا وتأخر أصحابها عن تسديد القسط الشهري المستحق إضافة إلى أرقام المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية مدة ستة أشهر وأكثر لفئتي (منازل وتجاري) لغير الكويتيين وفئة (تجاري) للكويتيين.

ودعت الوزارة المشتركين إلى الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة مبكرا لضمان استمرار الخدمة الهاتفية وتفاديا للادراج ضمن برنامج القطع الآلي معربة عن تقديرها للمشتركين الذين أبدوا تعاونهم معها في الأشهر الماضية.

وبينت أن سداد فواتير المشتركين متاح عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو موقع البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة كما يمكن للمشتركين الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال على الرقم (123).