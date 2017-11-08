اعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم توقيعها عقدا مع المكتب الاستشاري العالمي (رينا) لاعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتحديد الاستراتيجيات العامة للموانئ وتطوير اعمالها بقيمة 4ر484 الف دينار (نحو 6ر1 مليون دولار امريكي).

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف العبدالله في بيان له ان توقيع العقد الذي يستمر 15 شهرا جاء تجسيدا للرؤية الاميرية السامية التي تهدف الى تحويل الكويت الى مركز مالي تجاري جاذب للاستثمار.

واكد العبدالله ان (الموانئ) حرصت ان تحتوي الدراسة على اعلى المعايير الدولية المعنية بتشغيل الموانئ اذ تشتمل على اعداد التطبيقات اللازمة لتنفيذ متطلبات المنظومة الامنية للموانئ والاجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية ورفع مستوي الموانئ الكويتية واراضيها اللوجستية ضمن الدول المتقدمة.

واوضح ان المشروع سيتم وفق برنامج عمل يشمل دراسة الوضع الحالي للموانئ التابعة للمؤسسة وتقديم ما تحتاجه الموانئ الحالية من تطوير لاستيعاب حركة النقل البحري خلال ال30 عاما المقبلة اضافة الى تطوير المناطق المساندة لكل ميناء لتكون مدن لوجستية حديثة.

وذكر ان الدراسة تشمل ايضا تطوير الهيكل التنظيمي والاداري للمؤسسة واعداد التوصيف للمهام الوظيفية لاعمال كل قطاع وادارة ومراقبة وقسم في المؤسسة وكذلك للاعمال اليومية لكل موظف.

واضاف ان هناك اكثر من 20 خبيرا عالميا متخصصا في مجالات البنية التحتية والعمليات البحرية والمالية والقوة البشرية وهندسة الموانئ واللوجستيات والامن والسلامة البيئة سيقومون بالعمل على هذه الدراسة.

وبين ان الدراسة تهدف ايضا الى تأهيل الكوادر الوطنية الكويتية ليكونوا قادة المستقبل وخبراء وطنيين في مجال ادارة الموانئ الحديثة وتمكينهم من المشاركة الفعالة في قيادة مشاريع الموانئ من ضمن (خطة التنمية 2035).