وقع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية المهندس بدر الوقيان اليوم عقد انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة في مشروع ضاحية غرب عبدالله المبارك.

وقال الوقيان في تصريح للصحفيين على هامش حفل التوقيع ان العقد يشمل انشاء وانجاز وصيانة 29 مبنى خدمات عامة في مشروع الضاحية ستستفيد منها وزارات التربية والصحة والداخلية والاوقاف والشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح ان المباني العامة تشمل انشاء وانجاز وصيانة روضتي اطفال واربع مدارس ابتدائية للبنين واخرى للبنات ومتوسطة للبنين وثانوية للبنات ومستوصف مع مركز إسعاف ومخفر شرطة ومجمع لخدمات الحكومة وعدد من المساجد مع اماكن لسكن الائمة والمؤذنين.

وأضاف ان المباني العامة تضم ايضا مركزا لتحفيظ القرآن الكريم ومبنى للسوق المركزي ومبنيين لفرع الجمعية وفرع للغاز ومبنى لتنمية المجتمع مع مبنى للوحدة الاجتماعية.

وأكد اهتمام المؤسسة بسرعة ودقة إنجاز المباني العامة والحرص على تأمين تسلمها وتسليمها للجهات المعنية حتى يتسنى تشغيلها ودخولها في الخدمة بما يتزامن مع بدء سكن المواطنين في الضاحية وفقا للجداول والبرامج الزمنية المعتمدة.