

أعلنت وزارة الدفاع اليوم افتتاح الملحقية العسكرية القطرية في دولة الكويت بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار غانم الغانم.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الوزارة في بيان صحفي ان الخضر قال في كلمة سجلت في سجل الشرف ان افتتاح الملحقية سيسهم في توطيد العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين الشقيقين.

واضاف ان الجيش الكويتي على اتم الاستعداد للتعاون مع القائمين على الملحقية وتذليل كل العقبات في سبيل نجاح عملهم في بلدهم الثاني.

من جانبه قال الملحق العسكري القطري لدى الكويت اللواء الركن بحري ابراهيم الكبيسي وفقا للبيان ان افتتاح الملحقية خطوة كبيرة من أجل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الدفاع والتعاون العسكري.