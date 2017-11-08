

قال السكرتير العام لإتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي وعضو نقابة العاملين في الجمارك مرزوق المنحوف : بالنيابة عن جموع العاملين في القطاع الحكومي ، نقول "سمعا وطاعة " سمو الأمير ، ردا على رسالة سموه لنواب الامة أمس ، مشددا على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير ، ونبذ الاحقاد، والضغائن والبعد عن الاصطفاف الفئوي والطائفي بشتى صوره وأشكاله في هذه المرحلة الصعبة والمعقدة التي تواجهها المنطقة بأكملها والكويت ليست بمنأى عنها .

وأشار المنحوف في تصريح صحافي الى أن رسالة صاحب السمو الأمير كانت واضحة وضوح الشمس عكست للشعب الكويتي قاطبة حكمة الأب وحنكة القائد ، لذا يتوجب علينا جميعا أن نجعلها نبراسا ومنهج نعمل من خلاله في تلك المرحلة التي تواجه المنطقة خلالها أمواج وعواصف سياسية وأمنية لم تشهدها من قبل ، تحتاج منا جميعا بذل المزيد من الجهد والعرق والجهوزية التامة تحسبا لحدوث أي توترات أو تصعيد فيما يتعلق بالنواحي الأمنية والأمن الغذائي والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى التي تحتاج الى خطة طوارئ يقوم عليها نخبة من أبناء الكويت الأفياء والأكفاء في شتى المجالات .

وأضاف المنحوف : طالما هناك تشكيل حكومي جديد في تلك المرحلة لابد أن يكون الاختيار وفق معايير دقيقة أساسها الكفاءة والخبرة للخروج بمجموعة من رجالات الدولة القادرين على تحمل المسؤوليات ومواجهة التحديات بما يدعم ويساند القيادة السياسية للوصول بالسفينة إلى بر الأمان .